الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أردوغان: نعمل على محاكمة إسرائيل لأنها تتصرف كمنظمة وليس دولة

الرئيس التركي،فيتو
الرئيس التركي،فيتو

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، بالعمل على محاكمة إسرائيل على ما تقترفه في غزة، وطالب بالتوقف عن العملية العسكرية التي تقوم بها في القطاع  بأسرع وقت،  معتبرا أن الاحتلال لم يعد يتصرف كدولة وإنما هى أقرب منظمة.

أردوغان يتهم إسرائيل بإرتكاب جرائم حرب 

وأضاف أردوغان،  أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ويحب محاسبتها أمام القانون الدولي .

وكان  الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في تصريحات سابقة له، خلال فعالية تضامنية مع الفلسطينيين وتنديدًا بالحرب على قطاع غزة: نشعر بالحزن من أجل غزة، وهناك من يساوي بين حماس وإسرائيل.

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حماس ليست حركة إرهابية

وأضاف أردوغان في حديثه: "وقفتنا اليوم تأتي للتضامن مع أشقائنا في قطاع غزة وإسرائيل انزعجت من وصفي حماس بأنها ليست حركة إرهابية".

استهداف النساء والأطفال والمدنيين

وتكثف إسرائيل، هجماتها على غزة  في الساعات الأخيرة، وقال أردوغان في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إن القصف الإسرائيلي المتزايد على غزة، والذي اشتد الليلة الماضية، استهدف مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، وعمق الأزمة الإنسانية".

وأضاف: "على إسرائيل أن تخرج فورًا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها".

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