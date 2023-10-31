الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن تفاصيل مقتل جنديين إسرائيليين داخل قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة، في اليوم الـ25 من الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية.


وقال الجيش في بيان: إن "جنديين إسرائيليين قُتلا خلال معارك في شمال غزة"، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه يخوض "معارك ضارية" مع حماس في هذه المنطقة من القطاع.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، عن قصـف زوارق الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، بالتزامن مع عملية التوغل البري الإسرائيلي لقطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات

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زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف المواصي 


ويتزامن القصف البحري الأخير، مع قصف جوي استهدف مخيم جباليا ونتج عنه مئات الشهداء، بعد مسح مربع سكني كامل عن على وجه الأرض.


أعلنت هيئات الأسرى الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين من مختلف أرجاء الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى أكثر 1740 شخصا.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى في بيان رسمي بالشراكة مع نادي الأسير الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية.


واعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 60 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة ونائب.


ووفقا للبيان تركزت عمليات الاعتقال الأكثر كثافة في محافظات بيت لحم والخليل ونابلس، فيما تركزت باقي الاعتقالات في محافظات جنين وسلفيت وطولكرم ورام الله والقدس.

وأشار البيان إلى أن حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين.


مجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جباليا


ومساء اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة  أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.
في السياق ذاته، ارتفع عدد شهداء غزة من الأطفال نتيجة لجرائم الاحتلال الصهيوني خلال الـ 3 أسابيع  الماضية، حتى إن تعداد الشهداء من الأطفال في تلك المدة تخطى التعداد السنوي لوفاة واستشهاد أطفالهم. 

والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني علي أطفال غزة فاقت جرائمها عام كامل في نزيف الطفولة بمناطق النزاعات، فتلك الأيام المعدودة نهشت من مخزون البراءة في قطاع غزة، أكثر مما فعل عام كامل حول العالم منذ 2019.
 

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