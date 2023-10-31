أول صور للمجني عليه قتله صديقه وألقى جثته داخل صندوق قمامة بمزلقان ناهيا في الجيزة
حصلت "فيتو" على أول صور للمجني عليه، بعد أن قام صديقه بقتله وحمل جثته في جوال وإلقاها في مقلب القمامة بمنطقة ناهيا التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.
وتباشر نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع المتهم بالتخلص من جثة زميله "مسن"، داخل جوال بجوار صندوق قمامة بمزلقان ناهيا في بولاق الدكرور.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية بالتخلص من جثة صديقه، أنه ليلة الواقعة كان المتهم والضحية يتعاطيان المواد المخدرة، وأثناء تعاطى الضحية تناول جرعة زائدة، على إثرها توفي، فقرر التخلص منه، بوضعه داخل جوال، وإلقاءها بجوار المزلقان.
العثور على جثة داخل جوال في بولاق الدكرور
تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل جوال ملقاة بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه مقتول داخل جوال.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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