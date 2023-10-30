فوائد ورق الغار، يعزز صحة القلب ويمنع السكتات الدماغية ويقوى المناعة ويقاوم السرطان

فوائد ورق الغار، ورق الغار أو ما يعرف بورق اللورى، من الأعشاب الشهيرة التى تستخدم فى طهى اللحوم لنكهتها المميزة التى لا تقاوم.

وفوائد ورق الغار، عديدة حيث كان يستخدم فى الطب البديل لقيمته الغذائية العالية وينصح به الخبراء دائما لأهميته.

القيمة الغذائية الموجودة في ورق الغار

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن ورق الغار هو من التوابل الشهيرة ويعتبر من النباتات العطرية التى تستخدم فى الطهى، وله قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور والزنك والسيلينيوم والمنجنيز وفيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين أ والفولات، هذا بالإضافة إلى البروتينات والألياف.

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فوائد ورق الغار، فيتو

فوائد ورق الغار للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد ورق الغار:-

يساعد فى علاج جميع اضطرابات المعدة

يخفض مستوى السكر بالدم

يقضى على الكوليسترول والدهون الثلاثية

يعالج حالات البرد والإنفلونزا والسعال

يمنع تكون الخلايا السرطانية في الجسم

يقضى على القلق والتوتر ويساعد على النوم الهادئ

يفتت حصوات الكلىي.

طرد البلغم ويعزز من صحة الجهاز التنفسي

يعالج الالتهابات بالجسم

ورق الغار فعال في علاج السكري من النوع الثانى، فهو يحافظ على مستوى السكر في الدم، وينظم عمل القلب.

يحتوي ورق الغار على مركبات تعزز صحة القلب وتمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فقط اشرب الماء المغلي به أوراق الغار.

الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الدورة الدموية، والتي تؤدي للشعور بالدوار، باستخدام ورق "اللورا" أو "الغار"، كما يطلق عليه في بعض الدول.

يحتوي ورق الغار على مجموعة من الأملاح المعدنية والضرورية لصحة الجسم، وتساعد في علاج مشكلات الهضم، وفتح الشهية، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار والمرضى، والمصابين بأمراض سوء التغذية.

وضع بضع ورقات من ورق الغار على الشوربة أو الطعام بشكل عام، يفيد السيدات اللاتي يشكين من تأخر الدورة الشهرية، كما يحتوي على الزيوت الطيارة التي تساعد في إزالة الروائح غير المستحبة من الجسم والفم، وآلام المفاصل.

يحتوي ورق الغار على مركبات مضادة للسرطان مثل حمض الكافيك، والكيرسيتين والأوجينول، وهذه المركبات تحد من عملية نمو الخلايا السرطانية.

الزيت المستخرج من ورق الغار يمكنه تخفيف الألم، فقط قم بتدليك أي منطقة تؤلمك بزيت ورق اللورا، وفي غضون دقائق ستتخلص من أي ألم، بما فيه الصداع.