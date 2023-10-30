فوائد الميرمية، تحمي من الزهايمر وتقوي المناعة وتعالج نزلات البرد والأنفلونزا وتحمي من السرطان

فوائد الميرمية، الميرمية من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها رائحة مميزة وكانت تقدم قديما وما زالت ربات البيوت تقدمها حتى وقتنا الحاضر.

وفوائد الميرمية، عديدة فهي ذات قيمة غذائية عالية واشتهرت بقدرتها على تخفيف آلام المعدة وعلاج مشكلات الجهاز الهضمي وكانت تستخدم في الطب القديم.

القيمة الغذائية الموجودة في الميرمية

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الميرمية من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها أوراق مميزة وتقدم مغلية عادة، وهى ذات قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والحديد والمنجنيز وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك هذا بالإضافة إلى البروتينات والألياف والكربوهيدرات.

Advertisements

فوائد الميرمية، فيتو

فوائد الميرمية

وأضافت منى، أن هناك فوائد علاجية عظيمة تدفعنا لتناول الميرمية، ومن فوائد الميرمية:-

تساعد في الوقاية من الزهايمر.

تساعد في الوقاية من جميع الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وهي تحمي من سرطان الجلد.

تساعد في علاج مشاكل المعدة والقولون.

تحارب الالتهابات والتقرحات التي قد تصيب الأطفال.

تخفف من حدة أعراض الربو.

تعالج تساقط الشعر وتزيد من طوله وكثافته.

تساعد في علاج السيلوليت الذى يؤثر على مظهر الجسم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تخفض مستوى السكر بالدم.

تخفض مستوى الضغط بالدم.

تساعد في علاج أعراض الحساسية.

تساعد في التخلص من مشكلات الكبد.

تساعد في علاج آلام الدورة الشهرية.

تنظم إفراز الهرمونات بالجسم.

تعمل على تخفيف اعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة.

تزيد الخصوبة لدى المرأة كما أنها ترفع من معدلات هرمون الاستروجين وبالتالي قد يزيد من حجم الثدي.

تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة.

تعالج الإمساك لأنها تنظيف القولون وتنظم عملية الهضم وتطرد السموم من الجسم.

تحافظ على نضارة البشرة وتعزيز جمالها وتحافظ على شبابها.

تساعد في علاج الالتهابات بالجسم.

تقوي المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.

تعزز القدرات الذهنية وتنشك المخ تترفع معدلات التركيز والذكاء.

تحارب الشيخوخة واعراضها لأنه تعمل على تجديد الخلايا بالجسم.

مخاطر الميرمية

وحذرت الدكتورة منى أيمن من تناول الميرمية فى بعض الأحيان لتجنب مخاطرها، وقالت لا يجوز الإفراط من تناولها لمرضى السكر لأنها تعرضهم لهبوط السكر بالدم بشكل كبير وسريع لذا يجب عند تناولها ضبط جرعات دواء السكر، كما أنها خطر على الحوامل لأنها تزيد من فرص حدوث الإجهاض، كنا أنه خطر المرضعات لأنه تقل من إدرار حليب الثدي.