الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الأوميجا 3 للأطفال، تقوي مناعتهم وتحمي من الأنيميا وتعزز من نموهم الذهني والحركي

الأوميجا 3، فيتو
الأوميجا 3، فيتو

فوائد الأوميجا 3 للأطفال، الأوميجا 3 من الأحماض الأمينية الشهيرة والمهمة لصحة الكبار والصغار، وعادة توجد في الأسماك والمكسرات.

 

وفوائد الأوميجا 3 للأطفال، عديدة ولكنها اشتهرت بفاعليتها في رفع معدلات الذكاء والتركيز لدى الأطفال ما يدفع الأمهات لتقديم مصادرها لهم.

 

فوائد الأوميجا 3 للأطفال 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فوائد الأوميجا 3 للأطفال عديدة، والأوميجا 3 من العناصر المهمة التي تفرق في صحة الطفل لأنها تساعد في زيادة التحصيل الذهني عند الطفل والتطور الحركي، أي أنها تجعل الطفل يتكلم في ميعاده ويمشى في ميعاده.

 

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أهمية الأوميجا 3 للأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أن الأوميجا 3 تحسن التركيز عند الطفل الذى ينسى سريعا، كما أنها تحسن من الشعر والجلد والاظافر وتقوى المناعة، ولكن قبل تناولها يجب التأكد من عدم الإصابة بأنيميا فقر الدم حتى نشعر بالنتائج المرجوة.

 

مصادر الأوميجا 3 

وتابع، أن الأوميجا 3 مصادرها عديدة، حيث توجد في الفاكهة مثل المانجو والافوكادو والتوت والشمام والسمك، وفى الخضروات مثل السبانخ وبذور الشيا وفول الصويا والقرنبيط.

فوائد الأوميجا 3 للأطفال، فيتو 

فوائد الأوميجا 3 

والأوميجا 3 لها فوائد عظيمة، ومن فوائد الأوميجا 3:-

  • تعمل على تخليص الشرايين من الدهون المتراكمة، كما أنها تحمي من حدوث النزيف الدماغي.
  • تساعد في تقليل إفراز هرمون الأنسولين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليل تراكم الدهون في الجسم.
  • تعمل على تخفيف نسبة الدهون في الجسم، ولها قدرة عالية على حرق كمية من الدهون في الجسم.
  • الأوميجا مهمة للأشخاص الذين يرفعون الأثقال من أجل بناء العضلات في الجسم، الأمر الذي يساعد على زيادة حجم وكمية العضلات الموجودة في الجسم.
  • تعمل على بناء الخلايا، وتجديد الخلايا التالفة الموجودة في الجلد.
  • ترفع نسبة ذكاء الأطفال، فهي تساعد في بناء خلايا الدماغ، كما أنها تعمل على تجديد الخلايا التالفة، كما أن لها تأثير في محاربة التشتت وقلة الانتباه.
  • يجب تناول الأوميجا 3 إلى جانب تناول الأدوية المقاومة للالتهابات، لأنها تزيد من فعاليتها في مقاومة المرض، كما أنه فعّال في معالجة التهاب المفاصل والروماتيزم.
  • تساعد فى القضاء على جميع أنواع الالتهابات التي تصيب الجسم، ومن أهمها، التهابات الأوعية الدّموية والمفاصل.
  • تخفض ضغط الدم المرتفع، كما أن تناول الأسماك يساعد في خفض ضغط الدم، لكن من الممكن أن يكون تأثيره في بعض الحالات ضعيف.
  • مهم للمرأة الحامل لأنه يعمل على تعزيز القدرات العقلية للجنين، ويعمل على تعزيز القدرات السمعية للجنين.
  • تخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، كما أنها تخفض نسبة الدهنيات الموجودة في الشرايين حول القلب، وبالتالي فهي تقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.
  • تقاوم الأمراض التي تصيب القلب، حيث أنها تساعد في تنظيم ضربات القلب، وتخفيف إمكانيّة الإصابة بالنّوبات والسكتات القلبيّة التي تؤدي إلى الموت المفاجئ، كما أنّها تعمل على تنظيم عمل القلب وتقويته بشكل عام.
  • تزيد من فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب، وبالتالي فهو يحارب العديد من الأمراض النفسية، مثل: التوترات العصبية، وغيرها من الأمراض الأخرى.
  • تحمي من أمراض السرطان، كما أن تناول الأسماك بشكل عام يساعد في خفض نسبة الإصابة بأمراض السرطان.
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