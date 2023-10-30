نائب محافظ الجيزة تتابع فعاليات القافلة الطبية للأطفال ذوي الهمم بأوسيم (صور)

شهدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمقر جمعية أنقياء القلب بمركز ومدينة أوسيم اليوم لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة.

وأشارت هند عبد الحليم، أن القافلة جاءت تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بشأن تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق الحياة الكريمة لجميع الفئات، حيث ساهمت القافلة في تقديم خدماتها العلاجية للأطفال ذوي الإعاقة التابعين للجمعية وتقديم خدمة علاجية مميزة وصرف العلاج دون أي تكلفة وتحويل الحالات التي تتطلب العلاج بالمستشفيات المتخصصة.

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وخلال متابعتها لسير العمل بأقسام القافلة أشارت هند عبدالحليم إلى أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية ونادى روتارى بالم هيلز، والتى توفر خدمات الكشف الطبى بتخصصات ( الأطفال- الباطنة- العظام- الأنف والأذن- المخ والأعصاب).

رافق نائب المحافظ فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم ومحمد عباس مسئول مؤسسة إبراهيم أحمد بدران وداليا أزمان رئيس نادي روتاري بالم هيلز وعفاف خليل رئيس مجلس إدارة الجمعية.