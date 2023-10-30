الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

وزير الطيران: نقدر اختيار منظمة الكوميسا لمصر لاستضافة ورشة العمل للمرة الثانية على التوالي هذا العام

وزير الطيران الفريق
وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي،فيتو

 قام اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بافتتاح أولى الجلسات الرسمية لورشة عمل منظمة الكوميسا تحت عنوان «المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدنى»، والتي من المقرر استمرار فاعليتها حتى الأول من نوفمبر بحضور ٣٧ مشاركا من الدول الأعضاء في المنظمة ومسئولي النقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

 

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بمد جسور التواصل والترابط مع جميع الأشقاء الأفارقة بما يحقق الاندماج الإقليمي والتكامل القاري، وهو ما تنتهجه وزارة الطيران المدني من خلال رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين جميع دول القارة السمراء خاصة في مجال النقل الجوي.

 

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وزير الطيران: نقدر اختيار منظمة الكوميسا لمصر لاستضافة ورشة العمل للمرة الثانية على التوالى هذا العام

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عن شكره وتقديره لضيوف مصر من الدول الأعضاء وممثلي الأمانة العامة بمنظمة الكوميسا، وجميع المشاركين معربًا عن ترحيبه جون باتيست مدير البنية التحتية واللوجستيات وسكرتيرعام المنظمة والسيد/ أديكيني أولوينجي مدير عام النقل الجوي ورئيس الوفد المشارك بالكوميسا. 

 

وقال إننا نسعد ونقدر اختيار منظمة الكوميسا جمهورية مصر العربية للمرة الثانية على التوالي لهذا العام لاستضافة ورش العمل في مختلف المجالات، حيث تهدف ورشة العمل هذه المرة إلى مراجعة نتائج الدراسة التي أجراها برنامج دعم تطوير قطاع النقل الجوي في مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية لتتوافق مع أحكام قرار ياموسوكرو. 

 

وأشار أن جلساتها ستدعم الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة والشركاء الأفارقة للعمل سويًا تحت مظلة سوق موحد للنقل الجوي الإفريقي، بما يضمن سهولة وحرية حركة الركاب والبضائع للربط بين جميع دول القارة السمراء، وبما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون والترابط بين جميع دول القارة.

 

ولفت وزير الطيران إلى أن الوزارة تحرص على التعاون والتنسيق الدائم مع منظمة الكوميسا لتعزيز مصالح الدول الأعضاء في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصناعة الطيران المدني الإفريقي بما يعزز دور الحكومات في جهود تنمية القارة في مختلف أنشطة النقل الجوي.

ومن جانبه رحب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري بالسادة ضيوف مصر من الأشقاء الأفارقة المشاركين في ورشة العمل، مقدمًا الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على دعمه الكامل لهذه الورشة، والتي تسهم في تنسيق وتفعيل الأطر السياسية والأسس واللوائح القانونية لتوحيد مجهودات جميع دول القارة السمراء في مجال النقل الجوي.

 

وفي كلمته التي ألقاها جون باتيست مدير البنية التحتية واللوجستيات بالكوميسا نيابة عن الأمين العام للمنظمة، قدم خلالها الشكر والتقدير للحكومة المصرية والشعب المصري على حسن الإستضافة وحفاوة الاستقبال على أرض الفراعنة، مشيرًا إلى أن الجلسات سترتكز على استعراض القواعد والقوانين واللوائح والسياسات الدولية التي تتناسب مع إعلان اتفاق ياموسوكرو والأطر السياسية التي تعزز العمل المشترك لتنظيم القواعد اللازمة من أجل تفعيل سوق إفريقية مشتركة وموحدة لجميع ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والكيانات الإقتصادية وجماعات التنمية في شرق  وجنوب إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي وأصحاب المصلحة وبرنامج الدمج الإقليمي وأعضاء الأمانة العامة للكوميسا. 

 

وأشاد بالدور الفعال لأعضاء الأمانة العامة للكوميسا على التنظيم والإعداد الجيد والمتميز مع فريق العمل من الجانب المصري لإنجاح هذه الورشة وتيسير جميع البيانات الهامة كونها القوى الداعمة وراء إنجاز وتحقيق برنامج دعم وتطوير قطاع النقل الجوي وخروجه على أرض الواقع وهو ما ظهر واضحًا بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بما يحقق مزيد من التقارب والترابط ويعزز التعاون المستقبلي لجميع دول القارة الإفريقية.

 

وأضاف أنه في ضوء ما أظهرته نتائج العديد من الدراسات، يعد مجال النقل الجوي إحدى وسائل  النقل الهامة لما له من فوائد عديدة تحقق أعلي معدلات الأداء والجودة  كونه يدعم الربط بين البلدان لاسيما ما تحققه من إدخار الكثير من العوائد الاقتصادية الإيجابية والتي تسهم بدورها في تنمية وتحسين العديد من القطاعات الأخرى كالتجارة والسياحة، لافتًا إلى النتائج المثمرة التي أسفرت عنها ورشة العمل السابقة.

 

وقبل الإعلان عن الافتتاح الرسمي للجلسات، اختتم وزير الطيران حديثه متمنيًا بأن تحقق الجلسات نتائج مثمرة وتوصيات فعالة تسهم في مواجهة التحديات الراهنة وتدعم التعاون والتكامل لجميع الأشقاء الإفارقة في مختلف أنشطة النقل الجوي.

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