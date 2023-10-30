الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

الصحة العالمية توجه نداء عاجلا بشأن الأوضاع في غزة

تيدروس أدهانوم مدير
تيدروس أدهانوم مدير عام الصحة العالمية، فيتو

أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الإثنين، نداء شخصيًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرا أن الحرب ”لا تجلب سوى الخراب والرعب والدمار".

وقف إطلاق النار في غزة

وكتب تيدروس على موقع إكس: “نداء متواضع لوقف إطلاق النار والسلام.. عندما كنت طفلًا محاصرًا في ظل الحرب، كنت أعرف عن كثب رائحتها وأصواتها ومشاهدها”.

وتابع: "أتعاطف بشدة مع العالقين حاليًا في وسط النزاع، وأشعر بألمهم كما لو كان ألمي".

وفقد تيدروس شقيقًا توفي بسبب عدم تمكنه من الحصول على رعاية صحية.

وقال تيدروس إن الحرب لا تجلب إلا الخراب والرعب والدمار. ولا شيء آخر.

وأضاف: “في هذه اللحظة الحرجة، دعونا نتغلب على الانقسامات ونسلك طريق السلام.. إن إظهار الشجاعة بشكل حقيقي يكمن في اختيار السلام.. أدعو قادة العالم إلى الاتحاد وقيادة العالم نحو السلام.. اختاروا السلام”.

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العدوان الإسرائيلي على غزة


ولليوم الـ24 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى إصابة 21048 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.
 

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الصحة العالمية غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة عملية طوفان الأقصى غلاف غزة

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