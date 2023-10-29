أخبار الفن اليوم.. ضبط مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب داخل منزل ماثيو بيري.. وتفاصيل مسلسل خالد النبوي في رمضان 2024

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها كالتالي:

كشف تقرير جديد لموقع TMZ، عن عثور الشرطة على مخدرات Rx، في منزل الممثل الراحل ماثيو بيري.

وأكدت مصادر داخل شرطة لوس أنجلوس، أن قوات إنفاذ القانون، لم تعثر على أي أدوية غير مشروعة، ولكنها وجدت العديد، من الوصفات الطبية موجودة في منزل الممثل الراحل ماثيو بيري، منها مخدرات Rx، ومضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للقلق، وعقار مرض الانسداد الرئوي المزمن، وغالبًا ما يستخدم هذا الدواء للأشخاص الذين يعانون من انتفاخ الرئة، أو التهاب الشعب الهوائية المزمن، حيث كان ماثيو مدخنًا خلال حياته،

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نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة تحذيرية لكل من يتآمر على مصر، وذلك تزامنا مع التحديات التي تواجه البلاد في الفترة الحالية.

وكتبت إلهام شاهين قائلة: "تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية.. ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها.. ولأن جيش مصر هو الأقوى فى المنطقة العربية، بعد توطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح.. واتساع قوة مصر العسكرية مما يزيد نفوذها السياسي".

تواصل الشركة المنتجة لمسلسل "امبراطورية م" بطولة النجم خالد النبوي التجهيزات والتحضيرات الأخيرة قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024.

مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.



وكانت الرواية قد سبق وقدمت في فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

يستعد صناع مسلسل وبينا معاد لعرض الجزء الثاني من العمل، وذلك وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول والذي عرض في وقت سابق.

وقال مصدر من أسرة العمل في تصريح خاص لـ"فيتو" إن أبطال المسلسل بدأوا تصوير الجزء الثاني منذ فترة قصيرة، وجار استكمال تصوير باقي المشاهد ويستمر التصوير إلي عدة أسابيع، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

كشفت الفنانة منى فاروق عن اسباب تنازلها عن المحضر التي كانت حررته ضد أحد رجال الأعمال، وكانت اتهمته بمحاولة التعدي عليها وسبها في الطريق العام بمنطقة بالشيخ زايد.

وقالت منى فاروق في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن نجمة شهيرة تدخلت من أجل وأد هذا الخلاف والتنازل تم بعد جلسة صلح".

وأضافت أنها تصالحت مع رجل الأعمال بعد تدخل النجمة التي هاتفت والدتها وتواصلت معها ودعتها في منزلها، مشيرة إلى أنه قام بتقبيل رأسها واعتذر لها عما بدر منه، ما جعلها تقبل اعتذاره.