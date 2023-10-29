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ثقافة وفنون

إلهام شاهين: مصر صخرة تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة تحذيرية لكل من يتآمر على مصر، وذلك تزامنا مع التحديات التي تواجه البلاد في الفترة الحالية. 

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إلهام شاهين

وكتبت إلهام شاهين قائلة: "تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية.. ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها.. ولأن جيش مصر هو الأقوى فى المنطقة العربية، بعد توطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح.. واتساع قوة مصر العسكرية مما يزيد نفوذها السياسي".

وأضافت: "ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا.. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها.. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر". 

إلهام شاهين توجه رسالة قوية للجيوش العربية

إلهام شاهين تحذر: مصرً خط أحمر

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الهام شاهين الفنانة إلهام شاهين انستجرام جيش مصر

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