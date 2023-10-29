منى فاروق تكشف لـ فيتو سبب تنازلها عن محضر السب والقذف ضد رجل أعمال

كشفت الفنانة منى فاروق عن أسباب تنازلها عن المحضر الذي كانت حررته ضد أحد رجال الأعمال، وكانت اتهمته بمحاولة التعدي عليها وسبها في الطريق العام بمنطقة بالشيخ زايد.

منى فاروق تتنازل عن المحضر

وقالت منى فاروق في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن نجمة شهيرة تدخلت من أجل وأد هذا الخلاف والتنازل تم بعد جلسة صلح".

وأضافت أنها تصالحت مع رجل الأعمال بعد تدخل النجمة التي هاتفت والدتها وتواصلت معها ودعتها في منزلها، مشيرة إلي أنه قام بتقبيل رأسها واعتذر لها عما بدر منه، ما جعلها تقبل اعتذاره.

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وأشارت إلى أنها قامت بتكليف المحامي الخاص بها بالتنازل عن المحضر، متابعة أن والدتها أمرتها بالتنازل عن المحضر، وقالت: "علشان خاطر ولاده ووالدته، وانا إنسانة لأقصي درجة ومش بقدر أأذي إنسان ".

منى فاروق تنفي كونه حبيبها السابق

ونفت منى ما تردد عن أن هذا الشخص حبيبها السابق كما أشيع خلال الآونة الأخيرة.

بداية الأزمة

كانت البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة مني فاروق تتهم فيه شابا لقيامه بمحاولة استيقافها والتحدث معها داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد وبسبب رفضها التحدث إليه، سار خلفها بسيارته عقب خروجها من المول وتعدى عليها لفظيا بالسب والقذف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.