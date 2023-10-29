يعرض رمضان 2024، تفاصيل مسلسل "إمبراطورية م" بطولة خالد النبوي

تواصل الشركة المنتجة لمسلسل "امبراطورية م" بطولة النجم خالد النبوي، التجهيزات والتحضيرات الأخيرة قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية م

مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس سيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.



وكانت الرواية قد سبق وقدمت في فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

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خالد النبوي ومحمد سلامة

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سويًا في مسلسل "راجعين يا هوى" والذي عرض في موسم دراما رمضان 2022.

وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

