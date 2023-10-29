ماثيو بيري ، كشف تقرير جديد لموقع TMZ، عن عثور الشرطة على مخدرات Rx، في منزل الممثل الراحل ماثيو بيري.

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

وأكدت مصادر داخل شرطة لوس أنجلوس، أن قوات إنفاذ القانون، لم تعثر على أي أدوية غير مشروعة، ولكنها وجدت العديد، من الوصفات الطبية موجودة في منزل الممثل الراحل ماثيو بيري، منها مخدرات Rx، ومضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للقلق، وعقار مرض الانسداد الرئوي المزمن، وغالبًا ما يستخدم هذا الدواء للأشخاص الذين يعانون من انتفاخ الرئة، أو التهاب الشعب الهوائية المزمن، حيث كان ماثيو مدخنًا خلال حياته،

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وذكر الموقع في تقريره، أن الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، سيقوم بإجراء فحص السموم، لتحديد ما إذا كانت هناك أي أدوية، في نظام ماثيو بيري من عدمه، وهو ما سيستغرق عدة شهورً.

لحية ووزن زائد، أخر ظهور علني للممثل ماثيو بيري قبل وفاته

نشر موقع TMZ الفني، صورا لآخر ظهور للممثل الكوميدي، ماثيو بيري، حيث شوهد وهو يستمتع بوقته، في الخارج مع صديق له قبل أسبوع فقط من وفاته، حيث تواجد في مطعم، يقع غرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

آخر ظهور علني للممثل ماثيو بيري

وذكر الموقع الفني، أن ماثيو نجم مسلسل "Friends"، شوهد وهو يغادر مطعم "Apple Pan"، وهو أحد الأماكن الشهيرة في غرب لوس أنجلوس، حيث تناول البرجر، والسندويشات، والفطائر، مع صديق له، كان يحمل حقيبة طعام جاهزة.

وكان ماثيو ينمو له لحية صغيرة، بمظهر مختلف عن الرجل النظيف، الذي عرفه وأحبه الملايين من معجبي مسلسل "الأصدقاء"، ولكن في المجمل بدا أن الرجل في حالة جيدة.

قبل أيام من رحيله، ماثيو بيري ينشر صورة موقع وفاته

نشر الممثل الكوميدي الراحل، ماثيو بيري، صورة لموقع وفاته، قبل ٦ أيام، حيث نشر صورة للجاكوزي الخاص به، عبر حسابه الرسمي علي موقع “انستجرام”، وهو يجلس داخل الجاكوزي ويستمتع بالماء الدافئ، قائلا: "أوه، هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟"، ليشاء القدر أن يتوفي في تلك الجاكوزي بعد أيام معدودة، وتكون تلك الصورة لموقع وفاته، هي آخر صورة ينشرها عبر “انستجرام”، ويشاركها مع جمهوره.

ماثيو بيري يتنبأ بوفاته في مسلسل Friends

في صدفة غريبة تنبأ الممثل الراحل نجم مسلسل Friends، بوفاته وحيدا، وليس بجانبه أحد، وذلك خلال أحداث، الموسم الثاني، في الحلقة الثالثة من مسلسل فريندز - Friends، حيث قال تشاندلر، وهي الشخصية التي لعبها الراحل ماثيو بيري، لصديقته في المسلسل رايتشل، والتي لعبت دورها جينفر انيستون،:" سوف اموت وحيدًا"، بسبب خوفه، أن يبقى وحيدا إلى آخر عمره من دون زواج أو أولاد، وهو ماحدث في الحياة الواقعية، بعد 29 سنة، من إذاعة تلك الحلقة، توفي ماثيو بيري، وحيد في بيته، دون أن يتزوج أو ينجب أولاد.

وفاة الممثل ماثيو بيري

ولقى الفنان العالمي نجم مسلسل فريندز الأمريكي الشهير ماثيو بيري، أمس السبت، مصرعه غرقا في الجاكوزي الخاص به في منزله في مدينة لوس أنجلوس عن عمر يناهز 54 عامًا.

وكشف وسائل الإعلام الأمريكية، أن بيري مات غرقًا في الجاكوزي الخاص به في منزله في مدينة لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن الشرطة لم تعثر على أية مواد مخدرة في موقع الحادث.

رحلة ماثيو بيرى مع الإدمان

يذكر أن ماثيو بيرى، كشف في أبريل الماضي عن التكلفة الباهظة لرحلته للتعافي من الإدمان، أثناء حديثه مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بينما كان يروج لمذكراته Lovers and the Big Terrible Thing.

وقال: "ربما أنفقت 9 ملايين دولار في محاولة أن أكون متيقظًا"، وأشار أيضًا إلى أنه احتفل مؤخرًا بـ18 شهرًا من التعافى.

ونحدث ماثيو بيري عن نوع المخدرات التي كان يتعاطاها، أثناء تصوير المسلسل الكوميدي الشهير 'Friends'، حيث أوضح في تصريحات صحفية، أنه ظل مدمنا علي المخدرات لعدة سنوات.

وذكر الممثل ماثيو بيري، أنه تعامل مع جميع أنواع المخدرات قائلا: "عندما كنت سمينًا.. كنت مدمنا علي الكحول.. وعندما كنت نحيفًا.. كنت مدمنا علي الحبوب المخدرة... وعندما ظهرت بلحية وشارب.. كنت حينها أتعاطي لكثير من الحبوب".

ويبلغ صافي ثروة بيري 120 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، حيث حقق الممثل 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول من Friends، مع ارتفاع راتبه إلى مليون دولار لكل حلقة في الموسمين الأخيرين (تسعة وعشرة).