أبطال مسلسل وبينا ميعاد يواصلون تصوير الجزء الثاني (خاص)

يستعد صناع مسلسل وبينا ميعاد لعرض الجزء الثاني من العمل، وذلك وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول والذي عرض في وقت سابق.

تصوير الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد

وقال مصدر من أسرة العمل في تصريح خاص لـ"فيتو" إن أبطال المسلسل بدأوا تصوير الجزء الثاني منذ فترة قصيرة، وجار استكمال تصوير باقي المشاهد ويستمر التصوير إلي عدة أسابيع، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وقد كان تفاعل الفنان صبري فواز مع الجمهور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث نشر صبري فواز منشورًا يحمل سؤال حول المسلسل الذي حقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه، وهو مسلسل “وبينا ميعاد”.

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راء مؤيدة لتقديم جزء جديد

وقال صبري فواز: “سؤال لكل الحبايب: ايه رأيكم.. تحبوا نعمل جزء تاني لمسلسل وبيننا ميعاد ؟”، ولقد تفاعل الجمهور والمتابعون مع سؤال صبري فواز وجاءت الغالبية العظمى من الردود مؤيدة لتقديم جزء جديد من المسلسل الذي نجح نجاحًا كبيرًا بالرغم من عرضه بعيدًا عن موسم رمضان الدرامي.



وتابعت: “طبعا جداا.. وخصوصا إنه هيبقي فيه علاقات جديدة وهيبقي فيه كذا خط درامي لأنه يسمح بده.. يالا جداا انا مستنية ”، وقال آخر “الموضوع اجتماعي ويتحمل ذلك وربنا يوفقكم”، وشجع الفنان محمد دياب زميله صبري فواز على تقديم جزء جديد وقال “طبعًا ياريييييييييت”، كما شجع المخرج عمرو عابدين الفكرة وقال “اعملوا كنتم حلويين”، وأيد الفكرة أيضًا الفنان عمرو عبد العزيز.

آراء رافضة للفكرة

بينما كانت هناك بعض الردود القليلة الرافضة لفكرة تقديم جزء جديد، ومن أبرز الردود الرافضة ما قالته متابعة “لما مسلسل ياخد كل هذا الوهج أنا من الناس اللي بيخافوا من الجزء التاني.. عشان المطلوب يكون أقوى من الأول ويحافظ على نفس الوهج”، وفسر آخر رفضه لفكرة تقديم جزء جديد قائلًا “لأ منصحكش سيب الحاله زى مااحنا وكلنا عايشه جوانا ونفضل نفتكرها زى لن اعيش فى جلباب ابى مثلا ودموع فى عيون وقحة صدقنى هيبقى ليها طعم تانى هيفتكره أجيال”، بينما علقت متابعة “حسب الكتابة”.

أبطال وبينا ميعاد

مسلسل وبينا ميعاد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال وأبطال مسلسل وبينا ميعاد هم شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان وإلى جانب الأسماء السابقة فإن أبطال مسلسل وبينا ميعاد أيضًا نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.