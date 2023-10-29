الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

مستشار الرئيس الفلسطيني: التحذيرات بإخلاء مستشفى القدس دليل قاطع على قصف إسرائيل المعمداني

مستشفى القدس بغزة،
مستشفى القدس بغزة، فيتو

مستشفى القدس، كشف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن هناك مخاوف لدى القيادة والشارع الفلسطيني بسبب مطالبهم بإخلاء مستشفي القدس، قائلا: من يعرف العقلية الإسرائيلية ومن التجربة يعرف أنه من الممكن أن يقصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى القدس.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف الهباش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج “مصر جديده”بقناة “etc”: أن المستشفيات ودور العبادة  والمدارس أماكن محصنة بالقانون الدولي لكن الاحتلال الإسرائيلي لايقيم وزنة لأي اعتبار إنساني ولا لأي قانون دولي.

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قصف مستشفى المعمداني وتحذيرات لمستشفى القدس

وأكد أن تحذيرات اليوم لمستشفى القدس هو دليل قاطع أن الأحتلال  قصف مستشفى الأهلي المعمدانى، والمدارس ودور العبادة ونتبرأ من جرائمها.

 

شهداء غزة

وأشار إلى أن أكثر من ٨٠٠٠ من الوفيات المعروفة الهوية لكن هناك عددا كبير امن المفقودين وتحت الأنقاص لا يعرف عددهم، وهناك ٨٠٠ طفل مفقود.

 

جريمة حرب

وأفاد أن وزير الحرب الإسرائيلي اعترف  على الهواء أنه ارتكب جريمة حرب بقطع الماء والغذاء والكهرباء فأين المحكمة الجنائية الدولية لافتا إلي أن كيان الاحتلال يفعل هذه الجرائم تحت غطاء وستار من أمريكا.

بايدن يتصل بـ نتنياهو بشأن التصعيد مع غزة

توافق مصري أمريكي على زيادة المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهالي غزة

 

أفادت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد العسكري والعملية البرية في قطاع غزة.

اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو بشأن التصعيد مع غزة
 

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تصريح صحفي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مرة أخرى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الساعات المقبلة.
وأضاف أنه "سيؤكد على ضرورة قيام الجيش الإسرائيلي ببذل كل جهد ممكن للتمييز بين الإرهابيين والمدنيين الفلسطينيين خلال العملية البرية في غزة –على حد وصفه-.

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