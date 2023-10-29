الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ضبط 5 أطنان مقطعات دواجن وهياكل مفرومة خلال ال72 ساعة الماضية

ضبط دواجن فاسدة في
ضبط دواجن فاسدة في حملة بالجيزة، فيتو

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.


ضبط 5 أطنان مقطعات دواجن وهياكل مفرومة خلال 72 ساعة الماضية

 

وأطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى وإدارة التموين بقيادة الدكتورة هالة غريب رئيس الإدارة العامة لإدارة التموين بمحافظة الجيزة خلال 72 ساعة الماضية  والتي  أسفرت عن ضبط 5 أطنان مقطعات دواجن وهياكل مفرومة وكبدة وأسماك مملحة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

Advertisements


ضبط سلع تموينية مدعمة بالجيزة



وفي حملة سابقة لمديرية التموين تم ضبط مخالفات بإجمالي 33 طنا سلع تموينية مدعمة عبارة عن (زيت، سكر، دقيق) حيث قام أصحابها المتهمون بالتحفظ على كميات كبيرة جدًّا من السلع المجمعة والمحتكرة من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار وسرقة دعم المواطن البسيط من السكر والزيت والدقيق المدعم وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء وعقب ضبطها تم على الفور نقلها إلى مخزن جملة أوسيم وكميات الدقيق تم التحفظ عليها في مطحن اللواء لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم وتحرير محاضر جنح منشأة القناطر، وجارٍ متابعة قرار النيابة المختصة.

 

وكانت قد أقامت محافظة الجيزة معرضًا لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بحي الوراق، في إطار جهود توفير السلع واحتياجات المواطنين.

 

وشن مسؤولو مدينة أبو النمرس حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع رجال مديرية التموين استهدفت  المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق وأسفرت عن الآتى:


تم تحرير محضر (8) مخابز سياحية بدون ترخيص بناحية شبرامنت، كما تم تعليق إستيكرات سعر بيع الخبز الحر وخبز الفينو بناء على تعليمات اللواء حمد راشد محافظ الجيزة  للمرور والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار وتوجيهات  الدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والقرى.

بايدن يتصل بـ نتنياهو بشأن التصعيد مع غزة

الإسكندرية تعلن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة السلع الغذائية حي الوراق محافظة الجيزة مديرية الطب البيطرى

مواد متعلقة

25 لاعبا في معسكر منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا

مسيرة حاشدة في اليونان رفضا للعدوان الإسرائيلي ودعمًا لفلسطين (فيديو)

الإسكندرية تعلن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء (صور)

أسباب الخوف عند الأطفال، اعرفيها وتجنبيها

الأكثر قراءة

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية