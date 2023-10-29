الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الإسكندرية تعلن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء (صور)

خطه تخفيف الأحمال
خطه تخفيف الأحمال بالإسكندرية، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية عن خطة تخفيف الأحمال في كل منطقة، وذلك بعد توضيح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أسباب زيادة انقطاع الكهرباء.

 

وجاءت مواعيد فصل التيار التي أعلنتها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بكافة أحياء المحافظة من خلال الجدول التالي

وأفادت المحافظة أنه سيبدأ ميعاد فصل الأحمال من الساعة (11 ص) وستكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

وفقًا للمواعيد الجديدة سيكون ميعاد الفصل قبل ميعاد الفصل السابق بساعة، كالآتي: إذا كان ميعاد الفصل السابق (من الساعة 12 ظهرًا وحتى 1 ظهرًا)، فسيكون الآن ميعاد الفصل بداية من الساعة (11 صباحًا وحتى 1 ظهرًا) وهكذا بالنسبة لكل مجموعة.*

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أخبار محافظة الأسكندرية ازمة تخفيف احمال الكهرباء الإعلان عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء ازمة تخفيف الأحمال تخفيف احمال الكهرباء

مواد متعلقة

كهرباء الإسكندرية: زيادة مدة انقطاع الكهرباء لساعتين

الأكثر قراءة

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية