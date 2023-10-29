الإسكندرية تعلن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء (صور)

أعلنت محافظة الإسكندرية عن خطة تخفيف الأحمال في كل منطقة، وذلك بعد توضيح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أسباب زيادة انقطاع الكهرباء.

وجاءت مواعيد فصل التيار التي أعلنتها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بكافة أحياء المحافظة من خلال الجدول التالي

وأفادت المحافظة أنه سيبدأ ميعاد فصل الأحمال من الساعة (11 ص) وستكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

وفقًا للمواعيد الجديدة سيكون ميعاد الفصل قبل ميعاد الفصل السابق بساعة، كالآتي: إذا كان ميعاد الفصل السابق (من الساعة 12 ظهرًا وحتى 1 ظهرًا)، فسيكون الآن ميعاد الفصل بداية من الساعة (11 صباحًا وحتى 1 ظهرًا) وهكذا بالنسبة لكل مجموعة.*

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