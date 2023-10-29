تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء أسبوع جديد من التداولات للأسواق الخليجية
بعد محصلة متباينة لأداء المؤشرات خلال الأسبوع الماضي.
والبداية من الكويت
هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.59% وتراجع العام 1.29% ليصل المؤشران عند أدنى مستوى منذ يوليو 2021.
و انخفض المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.97% و0.70% عن مستوى الخميس الماضي.
وسجلت بورصة الكويت تداولات فيالمستهل بقيمة 6.39 مليون دينار وزعت على 20.50 مليون سهم بتنفيذ 1.48 ألف صفقة.
وضغط على الجلسة تراجع 8 قطاعات في مقدمتها البنوك بنحو 1.90%وارتفع قطاع التأمين والعقار بنحو 0.94% و0.72% واستقرت قطاعات السلع الاستهلاكيةوالرعاية الصحية والتكنولوجيا.
وفي المملكة العربية السعودية
استهل المؤشر الرئيسي جلسة التداول
علي التواجد في المنطقة الحمراء
حيث انخفض المؤشر 0.12% وهي تقدر ب 13 نقطة ليصل الي10397 نقطة مبتعدا عن منطقة دعم رئيسية سابقة وهي 10500 بقيم تداول تصل الي 5 مليار ريال بنهاية جلسة التداول.
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