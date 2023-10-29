الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

ضبط 8 سيارات مخالفة بترسا ورفع 355 حالة إشغال

ضبط سيارات مخالفة
ضبط سيارات مخالفة ورفع اشغالات بالجيزة،فيتو

قام حي الهرم بحملة تحت إشراف المهندس طه عبد الصادق  رئيس الحي وذلك في استجابة  فورية لشكاوى المواطنين من موقف ميكروباص عشوائي بشارع ترسا وعلى الفور تم ضبط  8 سيارات مخالفة وكلبشة هذه السيارات مع تحرير غرامات لتحقيق الانضباط في تيسير حركة المشاة والمرور.

كما تم توعية المحلات بأهمية توفير سلات لجمع المخلفات مع الإنذار بتحرير محاضر في حال عدم الالتزام كما تم رفع 355 إشغالات من الأكشاك والكافيهات المخالفة.

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ضبط وإزالة مخالفات بناء شدة خشبية 
 

وكانت قد شملت الحملات ضبط وإزالة مخالفات بناء شدة خشبية لإقامة سقف روف مخالف بالعقار رقم ١٢٤ بـ قطاع هضبة الأهرام وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين تم غلق وتشميع كافيه دهب بالعقار رقم ٣٩٥ أ قطاع هضبة الأهرام وذلك للتعدي على الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء على مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت شوارع المدرسة وأحمد ماهر وسعد زغلول والصناديلي والغرفة التجارية والمحطة والاهرام من ميدان الجيزة والبحر الأعظم وجزيرة الدهب والمحطة والمدبح القديم وربيع الجيزي أمام المجمع.

وأسفرت الحملات عن رفع حوالي ٥٠٠ حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية والتحفظ علي عدد 8 توك توك لمخالفتهم للسير عكس الاتجاه وفي غير الأماكن المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام  على مدار اليوم.

 

قطاع إشغالات المنيرة
 

وشن مسئولو قطاع إشغالات إمبابة حملة أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ومصادرة عربة كارو قبل الشروع فى إلقاء المخلفات وكلبشة السيارات الانتظار الخاطئ ومصادرة 250 إشغالا ثابتا أو متحركا.

كما قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية برفع السيارات المتهالكة بشوارع القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة السيد اشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإشغالات لتوفير رصيف أمن وتسهيل حركة المرور.

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