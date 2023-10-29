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رياضة

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يفوز على روما بهدف نظيف

انتر ميلان، فيتو
انتر ميلان، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق إنتر ميلان الفوز بهدف نظيف على نظيره روما في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل النيرازوري، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

أحداث المباراة 

التزم لاعبو روما بالدفاع في شوط المباراة الأول محاولين منع أي هجمة لصالح فريق الإنتر.

وأضاع لاعبو إنتر ميلان العديد من الفرص خلال الشوط الأول لينتهي سلبيّا.

وخطف ماركوس تورام هدف انتر الوحيد في الدقيقة 68 ليظل الفريق في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

تشكيل إنترميلان 

حراسة المرمي: سومر.

خط الدفاع: بافارد، فرانشيسكو، باستوني 

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوجلو، مختيريان، ديماركو. 

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خط الهجوم: تورام، مارتينيز.

تشكيل روما 

حراسة المرمي: باتريسيو 

خط الدفاع: مانشيني، دييجو، نديكا 

خط الوسط: راسموسن، كريستانتي، باريديس، ادواردو، نيكولا 

خط الهجوم: الشعراوي، لوكاكو 

ومن ناحيته كان فريق إنتر ميلان، حقق فوزا صعبا على ضيفه ريد بول سالزبورج 2-1، في اللقاء الذي أقيم بملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفا إنتر أليكسيس سانشيز في الدقيقة 19، وهاكان كالهانجولو من ركلة جزاء (64)، فيما أحرز أوسكار جلوخ هدف سالزبورج الوحيد (57).

ووصل إنتر بهذا الفوز للنقطة السابعة، متصدرا جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد سالزبورج عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

تشكيل إنتر ميلان

 سومير - باستوني - دي فري - بافارد - أوجوستو - مخيتاريان - كالهان أوجلو - فراتيسي - دومفريس - سانشيز - لاوتارو

تشكيل سالزبورج ريد بول 

 شلاجر - أولمر - بافلوفيتش - سوليت - ديديتش - كيارجارد - جورنا دوث - بيدسترب - سوسيتش - سيميتش - جلوخ

 

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