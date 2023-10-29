الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

49.3 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 49.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,269 مليون ورقة منفذة على 142 ألف عملية. 

 

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,182 مليون ورقة منفذة على 149 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 9.77 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة.

 فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 90.23 % خلال الجلسة.

Advertisements

 

تداولات جلسة بداية الاسبوع 

 

 وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.573 تريليون جنيه، لتخسر نحو 16 مليار جنيه. 

وتراجع   مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 23086 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% عند مستوى 28509 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% عند مستوى 9805 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5%  عند مستوى 4409 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9%  عند مستوى 6638 نقطة. 

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

اختتمت البورصة المصرية، تداولات جلسة، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 23262 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 28785 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9885 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6578 نقطة. 

 

تداولات جلسة الأربعاء

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.590 تريليون جنيه، لتربح نحو 41 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.37% عند مستوى 23131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.8% عند مستوى 28700 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.36% عند مستوى 9827 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.36% عند مستوى 4317 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.64% عند مستوى 6555 نقطة.

أداء منتصف الأسبوع 

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.549 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 22377 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 27649 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

إجمالى قيمة التداول بالبورصة ارتفاع جماعى للمؤشرات البورصة البورصة المصرية التداول بالبورصة التداول داخل المقصورة الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 30 للعائد الكلي

مواد متعلقة

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة تستهل تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات

تحليل مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد 16-7-2023

خبير: البورصة تشهد قفزة وتتخطى حاجز الـ 17400 نقطة في هذا الموعد

من القاهرة، رسائل قادة دول جوار السودان لوقف نزيف الدم وإنهاء الصراع

الرئيس السيسى و9 سنوات من الإنجازات في قطاع التجارة الخارجية.. والصادرات المصرية غير البترولية تسجل 35.7 مليار دولار خلال 2022

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في أول تداولاتها عقب إجازة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية