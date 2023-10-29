الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

بحوث الصحراء ينظم الندوة العلمية الأولى للموسم الثقافي لأعضاء الهيئة ومعاونيهم

ندوة نادي أعضاء هيئة
ندوة نادي أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم،فيتو

نظم  نادي أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بمركز بحوث الصحراء، الندوة العلمية الأولى المفتوحة بعنوان “الموارد المائية.. التحديات والحلول" والتي ألقاها الدكتور عباس شراقي – أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة 

وتناول شراقي خلال الندوة تداعيات سد النهضة علي الموارد المائية لمصر وإمكانية تأثير ذلك علي الزراعة في مصر وسبل مواجهة ذلك كما تناول دور المشروعات القومية الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشار الدكتور بهاء سليم، مقرر الندوة، أن فعاليات الندوة انطلقت كأول ندوة في الموسم الثقافي الأول لنادي أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بمركز بحوث الصحراء.
 

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وقام الدكتور حسام شوقي – رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عبد العزيز طلعت – رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث ومعاونيه بتكريم ضيف الندوة  وتسليم  درع مركز بحوث الصحراء ودرع نادي أعضاء هيئة البحوث  للدكتور عباس شراقي – أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.


وحضر الندوة كبار اساتذة المركز ورؤساء المركز السابقين وقيادة المركز الحالية والكثير من الباحثين من شعب المركز المختلفة وقد أشاد جميع الحضور بالتنظيم الجيد للندوة الأولى للموسم الثقافي لنادي أعضاء هيئة  البحوث ومعاونيهم.
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مركز بحوث الصحراء رئيس مركز بحوث الصحراء الرئيس الأسبق لمركز بحوث الصحراء

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