عبير محمد ابنة الدقهلية تحصد ثلاث ذهبيات في البطولة العربية لرفع الأثقال

حصدت الرباعة عبير محمد مصطفى ابنة محافظة الدقهلية، لاعبة المنتخب الوطني، والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي لرفع الأثقال بمركز شباب مدينة المطرية للناشئين، على ثلاث ميداليات ذهبية فى البطولة العربية للشباب تحت 17 سنة.



وجاء ذلك فى مسابقات الخطف والكلين والنطر، والمجموع ضمن منافسات وزن 71 كجم.

وانطلقت منافسات البطولة العربية للشباب والناشئين تحت 17 سنة لرفع الأثقال، وبطولة كأس الأندية الإفريقية لرفع الأثقال فى يومها الثالث، والتى يستضيفها مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة، وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالى، بمشاركة 27 دولة عربية وإفريقية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات فى مصر.

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وتقدمت أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني للاعبه عبير محمد مصطفى لفوزها بالمركز الأول في البطولة العربية للشباب لرفع الأثقال تحت 17 سنة، وللمدير الفنى الكابتن احمد الرفاعي، وللدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبي بوزارة الشباب والرياضة، والكابتن محمد الطنطاوي المشرف الفني على المشروع.

وتأتي إقامة البطولة بمصر، في ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والإفريقية في إقامة البطولات على أرض المحروسة، بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية، في استضافة العديد من البطولات العالمية، ولاقت إشادات كبيرة من الاتحادات القارية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.