طريقة عمل البطاطا بالبشاميل، حلوى مصرية شهيرة ولذيذة

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل، البطاطا بالبشاميل حلوى شرقية مصرية شهيرة لها مذاق مميز، ولا يقاوم، ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل البطاطا بالبشاميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى حلوى فاخرة ومشرفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.

مكونات عمل البطاطا بالبشاميل:-

كيلو ونصف بطاطا مسلوقة

كوب سكر

نصف كوب سمن بلدى

كيلو لبن حليب

للبشاميل

2 ملعقة دقيق كبيرة

2 ملعقة سمن

3 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

كيس فانيليا

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علبة كريمة حلوى

للوجه علبة قشدة

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها البطاطا والسمن والسكر واللبن ونعجن جيدا حتى نحصل على بيورية بطاطا ناعم خالى أى تكتلات.

ثم نحضر البشاميل، حيث نحمر الدقيق فى السمن على النار، ثم نضيف اللبن الحليب وهو بارد وكذلك السكر ونقلب جيدا على النار الهادئة حتى يثقل قوام البشاميل.

ثم نضيف الفانيليا وكريمة الحلوى لإعطائها مذاق غنى.

ثم نقلب لمدة دقيقة، ونرفعه من على النار.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها سمن.

ثم نفرد البطاطا بالصنينة ونساوى الأطراف جيدا.

ثم نضيف عليها البشاميل ونساويه.

ثم نوزع علبة القشدة على الوجه، وندخلها الفرن حتى يحمر وجهها.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد وتقدم، ويمكن تقديمها ساخنة حسب الرغبة

ويمكن تقديمها بالمكسرات حيث يتم إضافة المكسرات المجروشة البطاطا عند عجنها، ثم نفردها فى صينية الفرن ونصب عليها البشاميل وندخلها الفرن الساخن حتى يحمر لونها، وتقدم بعدها.

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل، فيتو

فوائد البطاطا

والبطاطا فوائد عظيمة، منها:-

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوى عضلة القلب وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.

تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يساعد في علاج أنيميا فقر الدم.

تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.

تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التي تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.

تعزز من نضارة البشرة واشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.

تقوى العضلات وتمنع الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالي مهمة للرياضيين.

مهمة للصغار لأنها تمدهم بالطاقة وتقوى عظامهم وتحافظ على نموهم بشكل صحى.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذى يساعد فى نمو الأجنة وحمايتهم من التشوهات.