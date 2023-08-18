طريقة عمل البطاطا باللبن، حلوى خفيفة ولذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل البطاطا باللبن، البطاطا باللبن من الحلوى اللذيذة التي لها مذاق مميز، وفي موسم البطاطا يكثر الإقبال عليها.

وطريقة عمل البطاطا باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهي مكونة فقط من البطاطا والزبد والسكر واللبن، ويعشقها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل البطاطا باللبن.

مكونات عمل البطاطا باللبن:-

كيلو بطاطا

كيلو لبن حليب

كوب سكر

نصف كوب زبد

علبة قشطة للوجه اختياري

طريقة عمل البطاطا باللبن:-

نحضر البطاطا ونغسلها جيدا ثم نقشرها ونسلقها حتى تماما النضج.

ثم نهرس البطاطا جيدا مع السكر واللبن الحليب والزبد حتى نحصل على بيورية بطاطا ناعم.

ثم نفرد البطاطا فى صينية فرن مدهون زبد ونساوى السطح.

ثم نوزع علبة القشدة على الوجه جيدا، وتدخلها الفرن حتى يحمر وجهها.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد وتقدم ويمكن تقديمها باردة أو ساخنة حسب الرغبة.

ويمكن إضافة المكسرات المختلفة لها حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطا باللبن، فيتو

ولعمل البطاطا بالبشاميل

مكونات عمل البطاطا بالبشاميل:-

كيلو ونصف بطاطا مسلوقة مقطعة مكعبات

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كيلو لبن حليب

نصف كوب زبد

رشة قرفة

كوب سكر

للبشاميل

3 ملاعق زبد

3 ملاعق دقيق

3 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

كيس فانيليا

علبة قشدة للوجه

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:-

أولا نحضر البشاميل الحلو، حيث نحمر الدقيق فى الزبد حتى يحمر لونه ثم نضيف اللبن الدافئ تدريجيا مع التقليب السريع والمستمر حتى يصبح القوام كريمى ناعم خالى من أي تكتلات.

-ثم نضيف له السكر والفانيليا ونقلب جيدا حتى تمام الذوبان.

-ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه جانبا

-بعدها نشعل الفرن ونتركه يسخن.

-نحضر صينية فرن وندهنها بالزبد ونتركها جانبا.

-ثم نحضر البطاطا المسلوقة وهى ساخنة ونضيف لها اللبن والزبد والسكر والقرفة ونهرس جيدا حتى نحصل على بيورية ناعم.

-ثم نحضر صينية الفرن ونرص بها البطاطا المهروسة ونفردها بشكل متساوى.

-ثم نصب عليها طبقة البشاميل، ونوزعه على الوجه علبة القشدة حيث تجعل لون الوجه ذهبى ومميز.

-وندخلها الفرن الساخن ونتركها حتى يحمر لونها.

-ثم نخرجها ونتركها تهدأ وتبرد، ثم تقطع وتقدم بارد ويمكن وضعها بالثلاجة أو تقديمها ساخنة حسب الرغبة.

-كما يمكن وضع المكسرات المجروشة لها حيث نضعها عند هرس البطاطا أو رش طبقة منها بين البطاطا والبشاميل حسب الرغبة.