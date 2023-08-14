الإثنين 14 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الزلابية، مقرمشة وأوفر من الجاهزة

الزلابية وأسرارها،
الزلابية وأسرارها، فيتو

طريقة عمل الزلابية، من طرق الحلويات الشرقية الأشهر، والتي تحرص كل سن بيت على أن تجرب عملها في البيت، إلا أن النتائج دائما تكون غير مرضية، فكل ست بيت تحاول تعلم طريقة عمل الزلابية في شكل كرات مستديرة ومنتظمة الشكل ومتقاربة الحجم، حتى لا تضطر لشراءها بأضعاف ثمنها من المحلات، مقارنة بتكلفتها في البيت.

فتكلفة الزلابية في البيت محدودة، فلا تحتاج إلا، الدقيق والماء والخميرة، والشربات المكون من الماء والسكر فقط.

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والزلابية من الحلويات الشرقية التي تعرف أيضا باسم "لقمة القاضي"، وكذلك "العوامات"، وطريقة عمل الزلابية في البيت من أسهل طرق الحلويات الشرقية التي يمكن إعدادها بكل سهولة، بدلا من شراءها من محلات الحلواني أضعاف تكلفتها.

طريقة عمل الزلابية في البيت

الزلابية في البيت

وتقدم خبيرة الطهي والحلويات رشا القاضي سر طريقة عمل الزلابية خطوة بخطوة.

مقادير عمل الزلابية:-

500 جرام دقيق
50 جرام نشا
20 جرام خميرة
10 جرام سكر
250 مل ماء دافئ
ڤانيلا
ذرة ملح
زيت غزير للتحمير
شربات ثقيل بارد

طريقة عمل الزلابية:-

تؤخذ من المقادير السابقة ملعقة دقيق كبيرة وتخلط مع نصف كوب ماء دافئ وملعقة خميرة والسكر، وتخلط جيدا وتغطى وتترك لتختمر لمدة ساعة.

تضاف بقية المقادير للعجينة السابقة وتخلط جيدا حتى تتكون عجينة لزجة ثم تغطى وتترك لتختمر لمدة نصف ساعة إضافية.

يتم تشكيلها بواسطة ملعقة صغيرة وتشكل على هيئة كرات صغيرة (مع مراعاة وضع طبق به زيت لتبلل به الملعقة في كل مرة).

وتحمر في زيت غزير ساخن وبعد التحمير تصفى وتوضع بالشربات الثقيل البارد وتصفى وتقدم.
ويمكن رش فستق مجروش عليها، أو استبدال العسل بالسكر البودرة.

طريقة أخرى لعمل الزلابية

الزلابية وأسرارها

نستعرض طريقة أخرى لعمل الزلابية المقرمشة، بكل أسرارها، حتى يمكنك عملها "مقرمشه ومستديرة"، وكلها حجم واحد، وفي أسرع وقت.

مقادير عمل الزلابية:
كوب دقيق
3 أرباع كوب ماء
ملعقة نشا
ملعقة خميرة جافة
ملعقة سكر
ملعقة زيت
رشة ملح

 أسرار نجاح الزلابية

لكل مكون من مكونات الزلابية فائدة، ودور هام في النتيجة المبهرة لها، فالنشا هو سر قرمشة الزلابية.
والخميرة، تساعد على تخمر الزلابية، وأن تصبح هشة.
والسكر ليعطيها اللون الذهبي المميز، ورشة الملح لضبط الطعم.
ومن الخطوات المهمة في عمل الزلابية المقرمشه، هو تفريع الهواء تماما منها، بعد تركها تتخمر لمدة ساعة، وأهمية هذه الخطوة تكمن في كونها تمنع "فرقعة الزيت" التي تشكو منها الكثير من ستات البيوت.
وفور خروج الزلابية من الزيت، يجب سقيها بشربات بارد، حتى يتخللها، ويمنحها طراوة داخلية، وقرمشة داخلية.

طريقة عمل شربات الزلابية

شربات الزلابية

ومن خلال السطور التالية، نستعرض طريقة عمل شربات الزلابية، حتى تضمني نجاح الزلابية.

مكونات شربات الزلابية:

كوب ماء
2 كوب سكر
ملعقة عسل جلوكوز (اختياري)
عصير نصف ليمونة.

خطوات عمل شربات الزلابية

يضاف السكر وعسل الجلوكوز للماء على البارد، ويقلب حتى تمام ذوبان السكر.
بفرشاة مبللة بالماء نمررها على كل حواف الوعاء، للتأكد من التخلص من أي حبيبات سكر عالقة، وهذه الخطوة هامة حتى لا "يسكر" الشربات.

يرفع وعاء الشربات على النار، لمدة 10 دقائق، أو حتى يصل لمرحلة الغليان، وبعد مرور العشر دقائق يضاف الليمون

بعد إضافة الليمون لشربات الزلابية، يترك على النار لمدة 5 دقائق، ثم تطفأ نار البوتجاز، ويترك ليبرد تماما، فيكون جاهزا للإضافة للكنافة، فور خروجها من الفرن.

يفضل عدم تقليب الشربات خلال وجوده على النار، وعند الضرورة لتقليبه للتأكد من ذوبان السكر والجلوكوز تماما، نحرص أن يكون ذلك ببطء، وفي منتصف الوعاء، حتى لا يتناثر الشربات على جوانب الوعاء، مما يؤدي إلى تسكيره.

تركات هامة لنجاح شربات الزلابية

بعد إذابة السكر في الماء على البارد، تمرر فرشاة مغموسة في الماء على حواف الوعاء، للتخلص من أي حبيبات سكر، للتأكد من عدم وجود أي سكر، حتى لا يفسد الشربات، كذلك تكرر هذه الخطوة خلال غليانه على النار كلما أمكن.

لا يقلب الشربات خلال وجوده على النار، حتى لا تتطاير حبيبات السكر، فيفسد الشربات.

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