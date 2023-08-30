أخبار الرياضة اليوم: رسالة غامضة لمحمد صلاح.. والأهلي يكشف مصير الوديات.. والمقاولون يشتكي الهارب

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة غامضة عبر حسابه بموقع انستجرام في ظل الحديث عن اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بضمه.

ونشر صلاح صورة عبر خاصية ستوري بإنستجرام تحمل عبارة: يفتقد معظم الناس الإرادة الحرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفض ليفربول عرض ضخم من اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع صلاح هذا الصيف.

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي عن حقيقة إلغاء المباراة الودية للفريق اليوم مؤكدا أنه تم الاتفاق على مباراة ودية وحيدة خلال معسكر الفريق بالنمسا.

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ولم يتم الاتفاق على مباراة ودية اليوم الأربعاء من الأساس، الفريق يواصل تدريباته بشكل جيد وجميع العناصر متواجدة بشكل أساسي.

يجهز نادي المقاولون العرب شكوى رسمية ضد نادي السويحلي الليبي، بعد إعلانه التعاقد مع النيجيرى جون أوكلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب رغم ارتباطه بعقد سارٍ مع المقاولون العرب ولا يحق له الانتقال لأي ناد.

وأبدى نادي المقاولون العرب اندهاشه من اقدام نادي السويحلي الليبي على الإعلان عن ضم لاعب مرتبط بعقد مع ناد آخر دون التفاوض الرسمي وهو ما يخالف كل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكان نادي المقاولون حذر الأندية الليبية من التعاقد مع جون أوكلي وأن المقاولون هو من يملك حق بيعه لارتباطه بعقد لمدة موسم قادم.



ويرفق نادي المقاولون العرب في شكواه ضد النادي الليبي واللاعب الهارب كافة المستندات التي تؤكد تعاقده مع نادي المقاولون العرب وحصوله على كافة مستحقاته كما أرسل المقاولون خطاب تحذيري للاتحادين المصري والليبي ولنادي السويحلي.

خرج ثلاثي فريق بيراميدز محمود دونجا ومحمد صادق وكريم الطيب من حسابات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السماوي.

وبدا نادي بيراميدز في تسويق اللاعبين من أجل البيع النهائيأو الاغعارة في ظل ارتباطهم بعقود سارية مع النادي السماوي.

واستبعد باتشيكو محمود دونجا ومحمد صادق وكريم الطيب من قائمة معسكر الفريق بتركيا في إشارة واضحة إلى خروج الثلاثي من حسابات المدير الفني بالموسم الجديد واستغنائه عنهم بشكل نهائي.

فاز مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في ناديه نانت الفرنسي خلال شهر أغسطس الحالي.

المهاجم المصري تفوق في التصويت على زملائه دوجلاس أجوستو ورونايل بيير جابرييل وبيدرو شيريفيلا.

ولمع مصطفى محمد بانطلاقة بارزة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف في أول 3 جولات من الليج وان.