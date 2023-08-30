مصطفى محمد يفوز بجائزة لاعب الشهر في نانت الفرنسي

فاز مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في ناديه نانت الفرنسي خلال شهر أغسطس الحالي.

المهاجم المصري تفوق في التصويت على زملائه دوجلاس أجوستو ورونايل بيير جابرييل وبيدرو شيريفيلا.

ولمع مصطفى محمد بانطلاقة بارزة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف في أول 3 جولات من الليج وان.

ويتساوى مصطفى محمد مع كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي ولكل منهما ثلاث أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

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وأحرز مصطفى ثنائية في تعادل نانت أمام موناكو 3-3 بعدما أحرز هدفا في الجولة الافتتاحية، ليحتل وصافة هدافي البطولة.

وخاض مصطفي محمد 51 مباراة مع نانت الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 أخرى.

وسجل مصطفى محمد البالغ من العمر 25 عاما، هدفا في الخسارة أمام تولوز بنتيجة (1-2) في الجولة الأولى، وثنائية في التعادل مع موناكو (3-3) في الجولة الثالثة.

ويحل مصطفى محمد ثانيا في جدول ترتيب قائمة هدافي الدوري الفرنسي، التي يعتليها وسام بن يدر مهاجم موناكو برصيد 4 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

1- وسام بن يدر لاعب موناكو 4 أهداف

2- تاكومي مينامينو لاعب موناكو 3 أهداف

2- أكور ادامز لاعب مونبلييه 3 أهداف

2- رومان ديل كاستيو لاعب ستاد بريست 3 أهداف

2- مصطفى محمد لاعب نانت 3 أهداف

2- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 3 أهداف

3- زكريا أبو خلال لاعب تولوز هدفين

3- إبراهيم صلاح لاعب رين هدفين

3- موسى التعمري لاعب مونبلييه هدفين

3- ديفير ماتشادو لاعب لانس هدفين

3- فيتينيا مارسيليا لاعب هدفين