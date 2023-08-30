الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

رسالة غامضة من محمد صلاح بعد مفاوضات اتحاد جدة

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة غامضة عبر حسابه بموقع انستجرام في ظل الحديث عن اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بضمه.

ونشر صلاح صورة عبر خاصية ستوري بإنستجرام تحمل عبارة:  يفتقد معظم الناس الإرادة الحرة.

الصورة

يأتي ذلك بالتزامن مع رفض ليفربول عرض ضخم من اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع صلاح هذا الصيف.

عرض اتحاد جدة لضم صلاح

وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، عن قرار اتحاد جدة السعودي بشأن المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

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وقالت سكاي سبورتس عبر موقعها الإلكتروني: بدأ نادي الاتحاد السعودي تجميد اهتمامه تدريجيًا في التعاقد مع محمد صلاح بسبب رفض ليفربول بيع اللاعب.

 

وكشفت شبكة "cbs sports"، أن اتحاد جدة سيمنح محمد صلاح راتبًا مماثلًا لما يحصل عليه الثنائي نيمار مع الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر.

 

وذكرت العديد من التقارير، بأن رواتب نيمار ورونالدو تصل إلى 200 مليون يورو سنويا شاملة المكافآت.

 

أسطورة تشيلسي يهاجم صفقة انتقال صلاح لاتحاد جدة

تحدث الإنجليزي كريس ساتون لاعب فريق تشيلسي السابق، عن صفقة انتقال النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

ووفقًا لشبكة ديلي ميل البريطانية، فإن مهاجم تشيلسي السابق، كريس سوتون هاجم صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد، حيث قال "صلاح لا يستطيع مغادرة ليفربول الآن إلى السعودية، أعتقد أن التوقيت غير مناسب".

وتابع: "أمامنا بضعة أيام قبل نهاية الميركاتو في إنجلترا، أعتقد أن رحيل صلاح سيكون بمثابة فضيحة إذا ما ترك ليفربول في وضع حرج".

واستكمل: "صلاح مدين بالكثير ليورجن كلوب، لأنه هو الذي صنع اسمه بشكل لامع في الدوري الإنجليزي، فليس من المنطقي أن يضع كلوب في وضع حرج".

واختتم تصريحاته، بأن صلاح يمكنه الاستمرار في صفوف ليفربول، وتقديم المزيد مع الريدز، وتحدي فريق مانشستر سيتي في البداية.

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