المقاولون العرب: جون أوكلي هارب ومديون للنادي

تحدث محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب عن الشكوى المقرر تقديمها ضد جون أوكلي لاعب الفريق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أوكلي سافر للحصول على إجازته بشكل عادي مثل باقي اللاعبين ثم اعتذر بعدها عن التأخير".



وتابع "أوكلي برر تأخره بأنه غير قادر على الحصول على التأشيرة، تواصلنا مع فرع نادي المقاولون العرب في نيجيريا وساعدوه في الحصول على التأشيرة لكن حتى الآن لم يحضر اللاعب ومتغيب بدون إذن".

وواصل "معسكر المقاولون العرب للموسم الجديد سيبدأ اليوم الثلاثاء وأرسلنا أكثر من إخطار للاعب لكنه لا يرد، أيضًا وكيل اللاعب لا يرد على اتصالات المقاولون العرب وهذه علامة استفهام حول تصرفات اللاعب".



وأضاف محمد عادل "جون أوكلي حصل على مستحقاته بالكامل، اللاعب مديون لنادي المقاولون العرب وحصل على مستحقات بشكل زائد بسبب عدم خصم الضرائب التي نخصمها عادًة في آخر العام".



مختتمًا تصريحاته "جون أوكلي لاعب متهرب وهارب من نادي المقاولون العرب، أكثر من مسؤول من نادي السويحلي الليبي تواصل معنا لضم جون أوكلي ونحن لم نتفاوض وكان ردنا هو الانتظار لحين عودة اللاعب".

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المقاولون يشكو جون اوكلي

وقررت إدارة نادي المقاولون العرب، تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي لاعب الفريق الأول للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.



ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة أن النادي لن يفرط في حقه وأنه سيصل لأبعد نقطة مع اللاعب النيجيرى جون أوكلي بعد انقطاع عن التدريبات بدون سبب علما بأنه ذهب إلى السفارة المصرية فى نيجيريا وحصل على التأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون بنيجيريا.

جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.



جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح وأحرز 17 هدفا وصنع 5 أهداف في آخر مواسمه قبل الانتقال لنادي المقاولون العرب.

المقاولون يطلب استعارة عمار حمدي

وعلى صعيد متصل جدد نادي المقاولون العرب اتصالاته بالنادي الأهلي من أجل الحصول علي خدمات اللاعب عمار حمدي علي سبيل الإعارة على الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي المقاولون خاطب في وقت سابق نظيره النادي الأهلي، رسميًّا من أجل استعارة عمار حمدي لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في خطابه الرسمي من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، استعارة عمار حمدي في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تربط الناديين.



وينتظر نادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، رد النادي الأهلي علي الخطاب بشأن الحصول علي عمار حمدي خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام لنادي المقاولون العرب تمهيدًا للعودة مجددًا لصفوف القلعة الحمراء والانضمام لمنتخب مصر من بوابة ذئاب الجبل تحت قيادة شوقي غريب.

عمار حمدي كان أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب الحاصل علي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت 2019 بمصر علاوة علي تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.