عرض ثلاثي بيراميدز للبيع أو الإعارة بفرمان باتشيكو

خرج ثلاثي فريق بيراميدز محمود دونجا ومحمد صادق وكريم الطيب من حسابات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السماوي.

وبدا نادي بيراميدز في تسويق اللاعبين من أجل البيع النهائيأو الاغعارة في ظل ارتباطهم بعقود سارية مع النادي السماوي.

استبعاد ثلاثي بيراميدز من معسكر تركيا

واستبعد باتشيكو محمود دونجا ومحمد صادق وكريم الطيب من قائمة معسكر الفريق بتركيا في إشارة واضحة إلى خروج الثلاثي من حسابات المدير الفني بالموسم الجديد واستغنائه عنهم بشكل نهائي.

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ووقع محمود دونجا على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز فى صفقة انتقال حر ولمدة موسمين سبتمبر 2022 بعقد يمتد عقده مع النادي حتى 2024.

وتعاقد نادي بيراميدز مع محمد صادق لاعب الوسط قادما من صفوف النادي الإسماعيلي بعدما أتمت إدارة بيراميدز الاتفاق مع نظيرتها في الإسماعيلي على كافة تفاصيل الصفقة لضم لاعب الوسط يناير 2022.

معسكر بيراميدز بتركيا

واصطحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٢٤ لاعبا خلال معسكر تركيا حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

وتخلف إسلام عيسى لاعب فريق نادي بيراميدز عن معسكر الفريق المقام حاليا بدولة تركيا بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية بعد العملية الجراحية التي خضع لها خلال شهر يوليو الماضي بأحد المستشفيات بعد الإصابة القوية التي تعرض لها حيث كان يعاني من كسر في عظمة شظية القدم بجانب مزق في أربطة الكاحل تعرض له في التدريبات التي سبقت مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري بالموسم المنقضي.

في ثاني وديات معسكر تركيا.. بيراميدز يواجه فارساك أنطاليا

يخوض فريق نادي بيراميدز ثاني مبارياته الودية في معسكره المقام حاليا بمدينة بوردور التركية بمواجهة نظيره نادي فارساك أنطاليا التركي مساء غد الخميس.

ويتواجه بيراميدز مع الفريق التركي في الخامسة والنصف من مساء الخميس على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم فيها بيراميدز معسكر الإعداد قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وحقق بيراميدز الفوز في أولى مبارياته الودية على نظيره ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

ويستعد بيراميدز لبداية الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل بمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مصطفى فتحي ومهند لاشين ينضمان لبعثة بيراميدز في تركيا

وانضم الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين، لبعثة فريق نادي بيراميدز في تركيا امس الثلاثاء استعدادا للموسم الجديد، بعد وصولهما إلى مدينة بوردور التي يقام فيها معسكر الفريق التحضيري.

ووصل الثنائي إلى المعسكر بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بسفرهما، حيث كان الجهاز الإداري في استقبالهما بمطار أنطاليا قبل التوجه لمعسكر بوردور والالتحاق بالفريق، وتواجدا في ودية بيراميدز أمام ليماسول تي جي القبرصي الأولى في معسكر الإعداد.

ويستمر معسكر بيراميدز في أنطاليا حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل، حيث حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٤ مباريات ودية يخوضها الفريق خلال المعسكر تقام الأولى منها مساء اليوم، على أن تقام باقي المباريات الأربعة أيام ٣١ أغسطس و٢ و٦ سبتمبر قبل العودة للقاهرة والدخول في مرحلة الإعداد الأخيرة للموسم الجديد.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل في العاصمة كيجالي بذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.