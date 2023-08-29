الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

المقاولون يخاطب الاتحاد الليبي ويحذر الأندية من التعاقد مع جون أوكلي

جون أوكلي، فيتو
جون أوكلي، فيتو

خاطب نادي المقاولون رسميا الاتحاد الليبي لكرة القدم، بشأن النيجيري جون أوكلي مهاجم الفريق الأول بعد أنباء انضمامه لاحد الأندية الليبية رغم ارتباطه بعقد مع المقاولون العرب ولا يحق له الانتقال لأي نادٍ.


وحذر نادي المقاولون الأندية الليبية من التعاقد مع جون أوكلي وأن المقاولون هو من يملك حق بيعه لارتباطه بعقد لمدة موسم قادم.

وكانت إدارة نادي المقاولون العرب، قررت تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي لاعب الفريق الأول للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

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ويرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.


وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة أن النادي لن يفرط في حقه وأنه سيصل لأبعد نقطة مع اللاعب النيجيرى جون أوكلي بعد انقطاع عن التدريبات بدون سبب علما بأنه ذهب إلى السفارة المصرية فى نيجيريا وحصل على التأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون بنيجيريا.

جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.

 

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.


جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح  وأحرز 17 هدفا وصنع 5 أهداف في آخر مواسمه قبل الانتقال لنادي المقاولون العرب.

المقاولون العرب: جون أوكلي هارب ومديون للنادي

وكان المهندس محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب تحدث عن الشكوى المقرر تقديمها ضد جون أوكلي لاعب الفريق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أوكلي سافر للحصول على إجازته بشكل عادي مثل باقي اللاعبين ثم اعتذر بعدها عن التأخير".


وتابع "أوكلي برر تأخره بأنه غير قادر على الحصول على التأشيرة، تواصلنا مع فرع نادي المقاولون العرب في نيجيريا وساعدوه في الحصول على التأشيرة لكن حتى الآن لم يحضر اللاعب ومتغيب بدون إذن".

وواصل "أرسلنا أكثر من إخطار للاعب لكنه لا يرد، أيضًا وكيل اللاعب لا يرد على اتصالات المقاولون العرب وهذه علامة استفهام حول تصرفات اللاعب".


وأضاف محمد عادل "جون أوكلي حصل على مستحقاته بالكامل، اللاعب مديون لنادي المقاولون العرب وحصل على مستحقات بشكل زائد بسبب عدم خصم الضرائب التي نخصمها عادًة في آخر العام".


مختتمًا تصريحاته "جون أوكلي لاعب متهرب وهارب من نادي المقاولون العرب، أكثر من مسؤول من نادي السويحلي الليبي تواصل معنا لضم جون أوكلي ونحن لم نتفاوض وكان ردنا هو الانتظار لحين عودة اللاعب".

غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من فترة إعداد المقاولون العرب بالعين السخنة

المقاولون العرب: جون أوكلي هارب ومديون للنادي

وعلى صعيد آخر تنطلق غدا الأربعاء، المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة الكابتن شوقي غريب، في العين السخنة استعدادا للموسم الجديد.

ويختتم الفريق الأول بنادي المقاولون اليوم تدريباته علي ملعبه بالجبل الاخضر خلال مرحلة الاعداد الأولي وذلك قبل معسكر العين السخنة.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر العين السخنة لفريق المقاولون العرب إقامة عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

 

ويعكف الكابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون، على تطبيق تجارب علي طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامي بالفريق.

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