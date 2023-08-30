وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الصدر بالزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والسيدة الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، بزيارة لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، في حضور الفريق المرافق لها، والذي يضم مدير عام الصيدلة الإكلينيكية، ومنسق اليقظة الدوائية، وأعضاء مركز المعلومات الدوائية، والمكتب الفني بالإدارة المركزية بالوزارة، ومسئولة الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية بالمديرية. وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

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المرور على الأقسام الطبية المختلفة

وقال المحاسب محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إنه تم خلال الزيارة الإشرافية المرور على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، متابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة أداء عمل فرق الصيدلة الإكلينيكية، واليقظة الدوائية بالمستشفى، ومتابعة استراتيجية المضادات الحيوية وممارسة الصيدلة الإكلينيكية داخل الأقسام الطبية، ومناقشة فرص التطوير، والتغلب على التحديات المستقبلية، كما أشادت رئيس الإدارة المركزية أثناء الزيارة بالتطور الملحوظ بالمستشفى، وخاصة التشغيل التجريبي لوحدة الحساسية والمناعة، والتي تعد قفزة نوعية هائلة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، كما أشادت بفرق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى والمديرية.

اجتماع وكيل الوزارة ورؤساء الأقسام

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية اجتماعا مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية بها، تم خلاله مناقشة مناقشة خطة العمل بالمستشفى، وأكد الدكتور هشام مسعود علي أهمية دور الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية واليقظة الدوائية، في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى ومختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، والتي تؤدي أيضًا إلى ترشيد استهلاك الدواء، حيث تقوم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات بوضع خطة العلاج بالتنسيق مع الأطباء والمشاركة في المرور اليومي على المرضى وتعديل الجرعات لهم بما يتناسب مع حالة كل مريض، ويقوم الفريق الإكلينيكي برصد التفاعلات الدوائية أو أي أخطاء دوائية، ووضع الحلول، والبدائل المطروحة، وخطة تفاديها، مما يخفف من آلام المريض ويعجل بالشفاء.

فريق الصيدلة الاكلينيكية

كما يقوم فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمشاركة في الحملات التثقيفية للمرضى داخل الأقسام الطبية، مشيرًا إلى أن مديرية الشئون الصحية قامت حتى الآن بافتتاح ١٦ قسم للصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز المعلومات الدوائية، بجانب مركز الأبحاث الإكلينيكية والذي أدى تميزه في نشر الأبحاث العلمية للمركز عالميًا.

الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية

كما قدمت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفريق الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية والمستشفيات على المجهودات المبذولة داخل أقسام الكلينيكال بالمستشفيات، والتطور الملحوظ للصيدلة الإكلينيكية بالشرقية، مؤكدة على الدعم المستمر من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة لجميع مستشفيات المحافظة، كما أكدت على أهمية استكمال تفعيل أقسام الصيدلة الإكلينيكية في باقي مستشفيات المحافظة.

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