الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

صحة الشرقية: إعدام 138 طن أغذية فاسدة وتحرير محاضر لـ864 منشأة مخالفة

إعدام ١٣٨ طن أغذية
إعدام ١٣٨ طن أغذية و٨٦٤ منشأة مخالفة،فيتو

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ٦٥ يومًا السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

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نقص شديد فى الاشتراطات الصحية 

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إنه قد أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ٧٣٢٩ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط ٨٦٤ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٧٤ طنا و١٢٦ كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٦٤ طنا و٢٨٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٢٠٣٣ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٤١٩٠ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

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اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا 

وأكد الدكتور هشام مسعود على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدمًا أيضًا الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها نظرًا للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه ارتكاب مخالفات تموينية من الغش التموينى وبيع سلع منتهية الصلاحية واشياء لا تصلح للاستخدام الادمى.

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ادارة مراقبة الاغذية بالشرقية مبادرات الرئيس هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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