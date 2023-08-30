مسئول أممي: لا يوجد مخيم واحد للاجئين في مصر

أشاد الدكتور كيني رسول المنسق الدولي لبرامج دول شمال إفريقيا والسودان بمنظمة الهجرة الدولية، باستقبال مصر وتعاملها مع ضيوفها من المهاجرين واللاجئين.

المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات

وقال المسئول الأممي - في تصريح اليوم الأربعاء، على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، لاسيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والمنعقد حاليا بالبحر الأحمر- إن مصر دولة تستقبل منذ عصر الفراعنة مهاجرين وتحتويهم وتجعلهم يشعرون بأنهم في بلادهم ويتلقون معاملة جيدة للغاية.

وأضاف أنه لا يوجد مخيم واحد لإيواء اللاجئين والنازحين في مصر، لافتا إلى أنه عمل في العديد من البلدان في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وجميعها بها مخيمات، ولكن الوضع فى مصر يختلف كثيرا.

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منظمة الهجرة الدولية

وأشار إلى أهمية انعقاد مؤتمر البحر الأحمر لاسيما وأن هناك أعدادا كبيرة من الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة من جانب منظمة الهجرة الدولية والجهات الدولية والأمم المتحدة، لافتا إلى هذا المؤتمر يؤسس لشراكة بين الجهات المشاركة لتحقيق هذا الهدف؛ ومن هنا تأتي أهمية التعاون الإقليمي للوصول إلى أفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، لاسيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

الحروب والأزمات

وأضاف الدكتور رسول أن ظاهرة التغيرات المناخية فضلا عن الحروب والأزمات - كما هو الحال بالنسبة لما يجري من تطورات في السودان وكذا الأوضاع الاقتصادية فى عدد من الدول - تتسبب في خروج أعداد كبيرة من الأطفال من بلدانهم.

وأشار إلى المشكلات التي يعاني منها الأطفال في العديد من البلدان بسبب الهجرة؛ وبالتالي فإن اجتماع الجانبين الأوروبي والإفريقي، خلال المؤتمر، وتبادل الخبرات والبحث عن أفضل الممارسات، وبحث التعاون لحل المشكلات؛ يعد أمرا هاما للغاية، لأن الطفل هو المستقبل ويشكل أكبر ثروة.

وحول جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال المسئول الأممي "نتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على توعية الأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه الأنشطة عملنا مع 24 مدرسة فى 12 محافظة؛ للمشاركة في مسابقة للرسم للأطفال حول الهجرة غير الشرعية".

مصر تستقبل المهاجرين الفارين من السودان

وحول الدعم الذي تقدمه المنظمة لمصر فيما يتعلق باستقبال المهاجرين الذين فروا من السودان على خلفية الأحداث التي تشهدها بلادهم، قال إن هناك برنامجا خاصا ونعمل مع الهلال الأحمر المصري والجهات المصرية، في هذا الصدد.