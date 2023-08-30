فوائد الجوافة للحامل، لعلاج الإمساك وغثيان الصباح

فوائد الجوافة للحامل، قد لا تدركها الكثير من النساء، في حين أن ما تحتوي عليه الجوافة من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، تجعلها من أهم الفواكه للمرأة الحامل، خلال أشهر الحمل.

فوائد الجوافة للحامل

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الجوافة للحامل متعددة وهامة، مما يجعلها من أهم الفواكه التي يجب أن تتناولها الحامل، منذ بدايات الحمل، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

فوائد الجوافة للحامل

الوقاية من الإمساك أثناء الحمل

يعد الإمساك من المشاكل الصحية الشائعة خلال الحمل، ولأن الجوافة تحتوي على نسبة عالية من الألياف، فهي حلا ممتاز للوقاية من الإمساك.

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السيطرة على غثيان الصباح

يعد الغثيان الصباحي مشكلة شائعة أثناء الحمل، ويمكن أن يكون منهكًا للغاية. في حين تعتبر الجوافة مصدرًا جيدًا لفيتامين ب6 الذي يمكن أن يساعد في السيطرة على غثيان الصباح.

الوقاية من تسمم الحمل

تسمم الحمل هو حالة يمكن أن تحدث أثناء الحمل وتتميز بارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول. تعتبر الجوافة مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم الذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل.

الجوافة يمكن أن تمدك بالطاقة

تعتبر فاكهة الجوافة مصدرًا جيدًا للسكريات الطبيعية، مثل الفركتوز والجلوكوز والتي يمكن أن تمنحك دفعة من الطاقة عندما تحتاجين إليها خلال أشهر الحمل المنهكة للصحة.

تحسين جهازك المناعي

تعتبر فاكهة الجوافة مصدرًا جيدًا لفيتامين C المهم لجهاز المناعة. يساعد فيتامين C على حماية الجسم من العدوى والأمراض.

المساعدة على خفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم من المشاكل التي تواجهها بعض النساء خلال الحمل، وهو من المشاكل التي قد تعرض الجنين للخطر، وتعتبر فاكهة الجوافة مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. فيساعد البوتاسيوم على تنظيم توازن السوائل في الجسم، وله أيضًا تأثير موسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

الوقاية من فقر الدم

تعتبر فاكهة الجوافة مصدرًا جيدًا للحديد، وهو أمر مهم للوقاية من فقر الدم، الذي يواجه بعض النساء خلال أشهر الحمل، فقر الدم هو حالة تتميز بنقص خلايا الدم الحمراء في الجسم ويمكن أن تسبب في التعب والضعف مع الحمل.

تحسين رؤيتك

تعتبر فاكهة الجوافة مصدرًا جيدًا لفيتامين أ المهم للرؤية. يساعد فيتامين أ على حماية قرنية العين ويساعد أيضًا على الوقاية من العمى الليلي.

الوقاية من العيوب الخلقية

تعتبر فاكهة الجوافة مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك، وهو المهم للوقاية من العيوب الخلقية التي قد تصيب الجنين، فيساعد حمض الفوليك على تكوين الأنبوب العصبي لدى الجنين خلال أشهر الحمل، ويساعد على الوقاية من حالات التشوه.

الجوافة للحامل

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تعتبر فاكهة الجوافة مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة مثل الليكوبين والكيرسيتين والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. تساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التلف ومنع تطور الخلايا السرطانية.

