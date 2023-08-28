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صحة ومرأة

فوائد ورق الجوافة، لإنقاص الوزن وحماية القلب

ورق الجوافة، فيتو
ورق الجوافة، فيتو

فوائد ورق الجوافة، قد يعلم عنها البعض، ويربط الكثيرون بينها وبين الكحة ونزلات البرد، وهذا بالفعل صحيح، علاوة على ذلك، فإن فوائد ورق الجوافة الصحية عديدة، مثل علاج ارتفاع ضغط الدم والإسهال والسكري والسعال وأنواع مختلفة من السرطان.

فوائد ورق الجوافة

ورق الجوافة وفوائده، فيتو

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد ورق الجوافة، عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

إنقاص الوزن الزائد
كوب واحد من شاي ورق الجوافة يمكن أن يساعدك على تحقيق هدف فقدان الوزن بسرعة كبيرة، كما أنه يساعد على خفض مستويات السكر مع منع النشويات المعقدة من التحول إلى سكر.

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لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي
ورق الجوافة لها خصائص مضادة للميكروبات، فهي تقتل الكائنات الحية الدقيقة غير المرغوب فيها في الجهاز الهضمي، كما يمكن أن يساعد ورق الجوافة أيضًا في تحسين حركات الأمعاء. كما أن ورق الجوافة يمكن أن يساعدك في تحسين حالات مثل الإمساك والحموضة. ليس هذا فحسب، بل إن شاي ورق الجوافة يعمل كمزيل للسموم للتخلص من الغازات المحتبسة في المعدة.

 

العناية بالبشرة
جربي إدراج ورق الجوافة في نظامك الغذائي اليومي. من خلال شرب الماء المغلي من ورق الجوافة فقط، ستحصل بشرتك على جرعة غنية من فيتامين C ومضادات الأكسدة القوية. إنها تقتل الجذور الحرة التي تضعف الخلايا لدينا، وتتسبب في ظهور الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور وما إلى ذلك. إن وجود الفيتامينات الصحية يعمل لصالح تقليل علامات الشيخوخة لدينا.

 

الحماية من الأمراض المزمنة
من مرض السكري إلى النوبات القلبية والسمنة والسكتة الدماغية، تحدث معظم هذه الأمراض المزمنة، بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. إنه يجعل من الضروري بالنسبة لنا الحفاظ على مستويات السكر في الدم والكوليسترول تحت السيطرة، وما يساعدك على ذلك، هو تناول شاي ورق الجوافة بانتظام، لأنه يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين. كما أنه يساعد على رفع مستوى HDL وخفض مستوى الكوليسترول الضار LDL، مما يحافظ بدوره على صحة القلب والكبد.

فوائد ورق الجوافة، فيتو


تحسين الصحة الجنسية
وأخيرًا وليس آخرًا،  فإن ورق الجوافة مفيد بنفس القدر لتحسين الصحة الجنسية والخصوبة. سواء كان رجلًا أو امرأة، يمكن لكليهما استهلاكه لتحسين الصحة الإنجابية. بالنسبة للرجال، فهو يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية لديهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للحمل؛ لذلك يمكن لأي شخص يعاني من عدم الإنجاب أن ورق الجوافة.
أما بالنسبة للنساء، فهو مفيد في توفير الراحة من تقلصات الدورة الشهرية لأنها قد تكون مؤلمة للغاية بالنسبة للبعض. شاي الجوافة هو الخيار الأفضل لتقليل الضيق والأوجاع التي تسببها الدورة الشهرية. إلى جانب ذلك، يوصى باستخدام ورق الجوافة لعلاج انخفاض الرغبة الجنسية أو مشاكل الخصوبة.

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