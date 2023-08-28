فوائد الجوافة، تعزز صحة الحوامل وتقوي المناعة وتساعد في إنقاص الوزن

فوائد الجوافة، الجوافة من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها نكهة مميزة ومذاق مميز لا يقاوم لذا لها عشاق كثيرون.

وفوائد الجوافة، عديدة لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح بها الأطباء للكبار والصغار لأهميتها فى تقوية المناعة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجوافة من الفاكهة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة مما يجعلها مهمة لصحة الكبار والصغار.

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القيمة الغذائية الموجودة في الجوافة

وأضافت منى، أن الجوافة غنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين والألياف والكربوهيدرات وفيتامين سي وأ ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك، ما يجعل لها فوائد علاجية عديدة.

فوائد الجوافة، فيتو

فوائد الجوافة

وتابعت، أن من فوائد الجوافة:-

تساعد فى ضبط مستوى السكر في الدم، حيث تساعد الجوافة في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تساعد فى الوقاية من السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية.

تقوى العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تساعد فى نمو وتقوية العضلات لاحتوائها على البوتاسيوم.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

مهمة فى عمليات إنقاص الوزن لأن الجوافة مليئة بالألياف ومنخفضة في السعرات الحرارية، مما يجعلها وجبة خفيفة لمن يريدون فقدان الوزن.

تساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي.

تعزز من صحة الجهاز الهضمي لأنها تنظم عملية الهضم وتعالج عسر الهضم وتمنع الإمساك وتنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.

الجوافة مهمة لصحة الجلد وتعزيز جمال البشرة لأن المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الموجودة في الجوافة يمكن أن تساعد في إبطاء شيخوخة الجلد، وعلاج حب الشباب.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

تساعد فى خفض مستوى ضغط الدم.

الاستهلاك المعتدل للجوافة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب، لأنها تخفض ضغط الدم، والكولسترول السيئ وتعمل على زيادة الكولسترول الجيد، مما يجعلها من أفضل الفواكه لكبار السن.

تحسن من صحة الغدة الدرقية.

تعزز من صحة العينين وتقوية النظر.

مهمة لصحة الحوامل حيث تساعد فى تغذية الحنين وتحمى من تشوهات الأجنة.

أضرار الجوافة

وحذرت الدكتورة منى أيمن من الإفراط فى تناول الجوافة، لأن ذلك قد يضر بصحة الجسم كثيرا، حيث يمكن أن تسبب الاكزيما وحساسية الجلد، وانخفاض شديد في مستوى السكر بالدم، وسيولة الدم ما يسبب مشاكل عند العمليات الجراحية، لذا يجب تناولها بحذر.