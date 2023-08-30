أخر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأولى بالرعاية (صور)

نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة وذلك لتسليم 71 مشروعا تنمويا و22 كشك للفئات الأولي بالرعاية ضمن فعاليات مبادرة 600 ألف باب رزق بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الاورمان والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

وجاء ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية.

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كما قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني بإطلاق قافلة طبية تضم مختلف التخصصات وذلك للكشف وصرف العلاج بالمجان لأهالي رأس الحكمة بمحافظة مرسي مطروح.

جمعية الأورمان الخيرية

وفي محافظة الجيزة سلمت جمعية الأورمان الخيرية ٤٥ كرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء مركز العياط بالإضافة إلي توزيع كميات من اللحوم والمواد الغذائية عليهم .



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.



يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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