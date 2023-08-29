الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية يتابع مع أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي مجالات التعاون

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والتحالف الوطني.

وفي بداية اللقاء أشاد اللواء هشام آمنة بالدور المهم والمحوري الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي على أرض المحافظات والمساهمة في تحسين معيشة ملايين الأسر في القرى والنجوع وتوفير العديد من الخدمات الأساسية لهم. 

وأشار إلى تقديم الوزارة كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب مع المحافظات والتحالف لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطنى ومؤسسات المجتمع المدنى الشريكة بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين  .

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تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية

كما أكد وزير التنمية المحلية على الدعم الذى يوليه فخامة رئيس الجمهورية لشباب مصر ودورهم المهم في العديد من القطاعات بالدولة المصرية خاصة في مجال العمل التنموي والأهلي على أرض المحافظات، لافتًا إلى أن المجتمع المصرى يزخر بإمكانيات شبابية هائلة تحتاج فقط لاستثمارها وتنظيمها لتتمكن من الإسهام بفاعلية وكفاءة فى تحقيق الخطط التنموية المنشودة وتنفيذ المبادرات والمشروعات القومية.

ومن جانبها عرضت الدكتورة نهى طلعت الجهود التي قام بها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي على مستوي القرى والمراكز بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية سواء فيما يخص المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والقوافل الطبية والعلاجية في جميع التخصصات وصرف العلاج بالمجان للمستحقين، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة والمساعدات الإنسانية والدعم النفسى الذى تم تقديمه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في عدد من المحافظات عقب إنهيار بعض المنازل في عدد من المحافظات منها الإسماعيلية والقاهرة والبحيرة والإسكندرية.

وقدمت أمين سر التحالف الوطنى الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم الذى يتم تقديمه لفرق عمل التحالف وتسهيل الجهود التي يقوم بها في مختلف المحافظات، وأشارت الدكتورة نهى طلعت إلى أن التحالف الوطني يقوم بتقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع المصرى من الأطفال والشباب وكبار السن عبر مبادرات ومساعدات متعددة ومختلفة في كافة المجالات.

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توفير فرص العمل للشباب والمرأة

وشهد الاجتماع استعرض عدد من الخطط والتدخلات المشتركة التي سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة في مختلف المحافظات فيما يخص مبادرات التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة وتوفير بعض المنح لإقامة المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مؤسسات التحالف الوطنى وبرنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بالوزارة بما يحقق تكامل الجهود المشتركة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلى التنموي والمجتمع المدنى.

بالإضافة إلى المساعدات الغذائية ومبادرات دعم التعلم المجتمعي ورفع الوعى الثقافي وكذا القوافل الطبية والعلاجية وغيرها من المبادرات والبرامج التي يقدمها التحالف بما يضمن وصول تلك الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين على مستوي الجمهورية وبصفة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا والغير مخططة وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى وتوفير كافة الخدمات الأساسية له وصولًا إلى تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وأشارت الدكتورة نهى طلعت إلى أن التحالف سيوفر  كافـة أوجـه الـدعم للفئـات والمناطق الأولى بالرعاية على أرض المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، کما سيساهم التحالف بعـدد مـن المتطوعين المدربين للمشاركة فـي الفعاليات التى تنظمها الوزارة بالمحافظات.

جدير بالذكر، أن نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

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