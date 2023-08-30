الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على 7 أشخاص بتهمة سرقة السيارات والدراجات النارية من شوارع القاهرة

القبض على 7 أشخاص
القبض على 7 أشخاص بتهمة سرقة السيارات، فيتو

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية  جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

ونجحت الجهود بمديرية أمن القاهرة فى ضبط ٧ أشخاص لارتكابهم وقائع سرقات السيارات والدراجات النارية ومتعلقات المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

 

وجاءت جهود ضبط المتهمين كالتالي:  

 

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار) وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب"الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها، وبعض أجزاء من السيارات المستولى عليها.

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ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها ("مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" - مشغولات ذهبية – بعض المتعلقات)من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام وتم بإرشاده ضبط الحقيبة وبداخلها كافة المسروقات.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة دار السلام وبمناقشته أقر بإرتكابه واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب وتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليهما بالبيع لدى عميله "سئ النية" (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته الدراجات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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