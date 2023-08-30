إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح - السلوم

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب على طريق "مطروح - السلوم " وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن مطروح تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق "مطروح - السلوم " وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب السيارة على دائرى مدينة النجيلة عند الكيلو 70 على طريق مطروح - السلوم، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى النجيلة المركزى، لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم.

وشملت قائمة المصابين: عبد الرحيم فرج عبدالرحيم " 81 سنة "، وحلوة محمد عبدالرازق " 43 سنة "، سحر عبدالرحيم فرج " 17 سنة "، ومحمد عبد الرحيم فرج " 12سنة "، محمد جابر" 37 سنة ".

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