الهند تفرض قيودا جديدة على صادرات الأرز.. تصدير البسمتي بـ 1200 دولار للطن.. واتحاد الصناعات: لدينا اكتفاء ذاتي من المحصول.. وخبير يطالب ببدائل أخرى

تسود الأسواق العالمية حالة من الترقب بسبب حزمة القرارات التي تتخذها الهند بشأن فرض عدة قيود على صادراتها من الأرز، للحفاظ على أمنها الغذائي، حيث قامت يوم الجمعة الماضي بفرض ضريبة 20% على جميع أنواع الأرز عدا البسمتي، وبذلك تطبق الضريبة على 80% من إجمالي صادراتها من المحصول، كما فاجئت الحكومة الهندية أمس الأحد جميع دول العالم بتطبيق حد أدنى لأسعار تصدير الأرز البسمتي، بواقع 1200 دولار للطن الواحد، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن أسعار الأرز في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة ومدى تأثيره على الأمن الغذائي العالمي، خاصة بالنسبة للدول النامية.

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وأوضح مصطفى السلطيسي عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن تطبيق هذه القرارات من جانب دولة الهند بفرض ضريبة على تصدير الأرز، غير مؤثرة على الأمن الغذائي الخاص بنا، فهناك فائض في محصول الأرز هذا العام، حيث أنه متوفر بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالكميات التي يحتاجها المواطن.

الفائض من الأرز يكفينا لنهاية العام الجاري

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، أن إجمالي الناتج المحلي للدولة من محصول الأرز الأبيض هذا العام قد بلغ 4.2 مليون طن، في حين بلغ استهلاكنا من هذا المحصول 3.5 مليون طن تقريبا، لافتا إلى أن هناك فائض عن احتياجاتنا الأساسية، حيث بلغ حوالي 700 ألف طن من محصول الأرز الأبيض، والذي يكفينا لنهاية العام الجاري.

وبالنسبة للرسوم المفروضة يوم أمس على تصدير الأرز البسمتي بواقع 1200 دولار للطن الواحد، أوضح أنه من الممكن أن يؤثر على أسعاره خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأرز ليس من الأنواع التي نعتمد عليها بشكل أساسي في غذائنا، فأسعار هذا النوع من الأرز لا تؤثر علينا، فالأمر الهام هو توافر الأنواع الرئيسية الأخرى التي نعتمد عليها في غذائنا بكافة المنافذ التموينية وبالكميات التي يريدها المواطن.

ماذا تعني فرض رسوم على الصادرات الهندية من الأرز

من جانبه، قال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الهند تعد من أكبر الدول المنتجة للأرز على مستوى العالم، ففرض ضريبة أو رسوم على صادراتها من من المحصول سواء البسمتي أو الأبيض أو غيره من الأنواع الأخرى، من الطبيعي أن تترب عليها زيادة في الأسعار العالمية منه، فمعنى فرض ضريبة على محصول معين، هو نقل هذه الرسوم أو الضرائب من المصدر إلى المستورد أو المشتري، وبالتالي يتم نقل هذه الزيادة إلى المستهلكين في نهاية الأمر.

دول بديلة للهند لاستيراد الأرز منها

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن الأرز يعد عنصر أساسي للغذاء لجميع دول العالم خاصة النامية، وبالتالي ترتفع نفقات المعيشة لهذه الدول، فالبحث عن بدائل أصبح أمرا ضروريا لمواجهة الدول هذه الزيادات في أسعار السلع الغذائية، فهناك العديد من الدول الأخرى التي يمكن استيراد الأرز منها مثل فيتنام والفلبين وتايلاند والصين وأمريكا، خاصة مع احتياج زراعته إلى كميات كبيرة من المياه.

وأشار فهمي، إلى أنه من الممكن أن تقوم الدول الأخرى المصدرة للأرز بتقليد الهند وفرض رسوم أو ضرائب هي الأخرى على الكميات التي تصدرها من الأرز، إلا إذا كان هناك حالة من المنافسة بين هذه الدول فتستمر بعضها بتصدير الحبوب وخاصة الأرز بنفس السعر دون فرض رسوم أو ضرائب، وبذلك تجذب جميع الدول المستوردة ويزداد الطلب على سلعها من الحبوب باعتباره أقل في الأسعار مقارنة بغيرها من الدول مثل الهند.

الهند تستحوذ على أكثر من 40% من صادرات الأرز العالمي

جدير بالذكر، إن الهند وحدها تستحوذ على أكثر من 40 % من كميات الأرز المصدرة عالميا، مما يشكل خطرا على الدول التي تعتمد على المحصول كعنصر غذائي أساسي، وقد أوضحت شركة "غرو إنتيليجنس" المتخصصة في تحليل البيانات التي تتعلق بالمواد الخام خلال الشهر الماضي، أن نتائج التوقعات تشير إلى معاناة العديد من دول إفريقيا إضافة إلى سوريا وباكستان وتركيا بشكل خاص من هذه القرارات والقيود التي تم فرضها من جانب الهند على صادراتها من الأرز،وذلك بسبب الموجة التضخمية التي تشهدها هذه الدول في أسعار السلع خلال هذه الفترة.

وكانت الحكومة الهندية قد فرضت يوم أمس الأحد رسوما جديدة على تصدير محصول الأرز البسمتي، لتصل إلى 1200 دولار للطن الواحد، وسط مساعي منها للحفاظ على أمنها الغذائي والعمل على ضبط الأسعار المحلية، خاصة مع اقتراب فترة الانتخابات المحلية بها، كما قامت خلال الأيام القليلة الماضية بوضع ضريبة بواقع 20% على إجمالي صادراتها من جميع أنواع الأرز الأخرى.

