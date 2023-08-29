حالة جدل بعد رفع الأرز من بطاقات التموين، والاكتفاء بصرف الزيت والسكر فقط، والتموين تؤكد: طرحه كسلعة حرة بـ 22 جنيها

فاجأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين أصحاب البطاقات التموينية برفع سلعة الأرز من على البطاقات التموينية، ليتم صرفه كسلعة حرة، والاكتفاء بسلعتي الزيت والسكر لصرفهما على البطاقات كسلع أساسية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أصحاب البطاقات.

سبب استبعاد الأرز من منظومة التموين

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، سبب قرار وزارة التموين برفع سلعة الأرز من البطاقات التموين، وقال إن حصة المواطن من الدعم 50 جنيها، والأولوية صرف الزيت والسكر للمواطن ببطاقة التموين بواقع زجاجة زيت بـ 30 جنيها و12 كيلو لكيلو السكر والمتبقي يكون متاحا لشراء كيس من المكرونة على القائمة وسعره 6.5 جنيه حجم 400 جرام، مشيرًا إلى أنه الأولوية للأساسيات مثل الزيت والسكر.

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حقيقة وجود أزمة في مخزون الأرز

وأكد “ سيد ” لـ “ فيتو ” أنه كان هناك مجال لصرف الأرز على البطاقات التموينية قبل ارتفاع الأسعار، موضحًا أن المنظومة يتم تقدير قيمتها بحسب قيمة الدعم المخصص للبطاقات التموينية، مضيفا ان قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر سبتمبر بدون سلعة الأرز.

وأشار إلى أن الأرز متوافر ومن المتوقع انخفاض أسعاره الفترة المقبلة ليصل إلى 15 جنيه في الأسواق، لافتا إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من الأرز كافي، ولدينا فائض وسعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية يصل إلى 22 جنيها، وإنتاج مصر من الأرز يغطي احتياجاتنا، والأرز يخضع حاليًا للعرض والطلب"،مشددا عدم وجود أن عدم صرف الأرز ببطاقة التموين ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق، موضحًا أن المعروض من الأرز في السوق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت.

وتابع وكيل وزارة التموين بالدقهلية: "استوردنا 25 ألف طن أرز من الهند مع انتظار حصاد الموسم الجديد، مما سيجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة، والمواطن له الحق في اختيار أي سلع وشرائها من البطاقة كما يشاء، خاصة أن هناك 70 مليون مواطن على بطاقة التموين.

وأشار إلى أن "الأرز متواجد بكميات كبيرة ولدينا احتياطي يكفي لأكثر من 3 شهور، من دون المحصول الجديد، وسعر الأرز بدأ في النزول بالأسعار بعد وفرته، والأسعار تبدأ من 15 لـ22 جنيها حسب الجودة والتعبئة، وهناك مقترح بزيادة 10 جنيهات على البطاقة لزيادة مشتريات الفرد من السلع".

وأشار إلى أن المواطن لديه حرية في اختيار السلع التي يحتاجها من البطاقات التموينية، موضحًا: "المواطن دائما على حق واستهلاكه حرية شخصية، ووجود سعلة الأرز على البطاقة التموينية سيكون أكثر فائدة".

طرح الأرز بسعر 22 جنيها

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف أصحاب البطاقات التموينية سلعة الأرز من خلال منظومة فارق نقاط الخبز.

وأوضحت وزارة التموين طرح الأرز بالجمعات الإستهلاكية كسلعة حرة بسعر 22 جنيها، يتم صرفها كفارق نقاط الخبز، أو شراؤها كسلعة حرة.

نصيب الفرد من السلع التموينية

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الـ 50 جنيها المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيها وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيه ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه.

وأضاف، أما إذا أراد المواطن الحصول على سلعة الأرز، فأصبح سعر الأرز 12.5 جنيه على بطاقات التموين غير متاح، ولكن يتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للأرز المصري، و20 جنيها للأرز الهندي، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بدء موسم حصاد الأرز الجديد خلال 15 يوما، معلنا أن الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز قبل موسم الحصاد 3.3 شهر، موضحا أن مساحة الأرض المنزرعة 1.6 مليون فدان، ونحن نحتاج ما بين 1.2 مليون فدان إلى 1.3 مليون فدان أرز، وبالتالي هناك فائض تقريبا 400 ألف فدان، مؤكدا استمرار تصدير الأرز للخارج.

قرار تنظيم تداول الأرز

وأصدر وزير التموين قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز في الموسم الجديد، والذي يتضمن إلزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر بتدوين البيانات الخاصة بالعبوة في مكان ظاهر باللغة العربية وموضح به الوزن الصافي.

تضمن قرار وزير التموين أنه يتعين كتابة البيانات بمكان يصعب محوه أو إزالته في الظروف العادية ومحدد به جهة الإنتاج وتاريخه ومدة الصلاحية وبيانات المستورد إن كان الأرز مستوردا وتدوين عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

وحظر قرار وزير التموين على محلات البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعد للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات المحددة وفقا لما تضمنه القرار.

وألزم قرار وزير التموين الشركات التي تتعامل في الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، وإلزام مستوردي الأرز إخطار الوزارة الكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.

وألزم القرار مضارب الأرز المختلفة بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار إرفاق صورة ترخيص مزولة النشاط والسجل الصنعي والتجاري وتراخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع مخازنها وبيان أسبوعي بالكميات المنتجة خلال الأسبوع ما تم تخزينه منها.

وطالب القرار، الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة الوزارة خلال شهرين من العمل بالقرار، إرفاق كافة البيانات السابقة.

ومنح القرار للشركات مهلة توفيق أوضاعها بشأن تقديم تراخيص تداول الغذاء وما يفيد من اجراءات الحصول علي الترخيص لمدة 6 شهور من تاريخ العمل بالقرار.

حظر تصدير الأرز

وأكد وزير التموين على استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز؛ وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.

وأشار وزير التموين إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية،من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.

سعر الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية

وتقوم وزارة التموين بطرح نوعين ظن الأرز، الأرز المصري، والأرز الهندي، حيث يتم طرح الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو،بينما يتم طرح الأرز المصري داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للكيلو.

وأضاف وزارة التموين تم استيراد نحو 50 ألف طن أرز هندي وطرحه بالأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو