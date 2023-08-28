" التموين " : طرح الأرز في المجمعات بـ22 جنيه لأصحاب البطاقات والبيع الحر.. استمرار حظر التصدير، وبدء موسم الحصاد خلال أسبوعين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف أصحاب البطاقات التموينية سلعة الأرز من خلال منظومة فارق نقاط الخبز.

طرح الأرز بسعر 22 جنيه

وأوضحت وزارة التموين طرح الأرز بالجمعات الإستهلاكية كسلعة حرة بسعر 22 جنيه، يتم صرفها كفارق نقاط الخبز، أو شراؤها كسلعة حرة.

نصيب الفرد من السلع التموينية

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الـ 50 جنيه المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيه وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيه ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه.

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وأضاف، أما إذا أراد المواطن الحصول على سلعة الأرز، فأصبح سعر الأرز 12.5 جنيه على بطاقات التموين غير متاح، ولكن يتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للأرز المصري، و20 جنيها للأرز الهندي، لتلبية احتياجات المواطنين.

موسم حصاد الأرز الجديد

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بدء موسم حصاد الأرز الجديد خلال 15 يوم، معلنا أن الإحتياطي الأستيراتيجي من سلعة الأرز قبل موسم الحصاد 3.3 شهر، موضحا أن مساحة الأرض المنزرعة 1.6 مليون فدان، ونحن نحتاج ما بين 1.2 مليون فدان إلى 1.3 مليون فدان أرز، وبالتالي هناك فائض تقريبا 400 ألف فدان، مؤكدا استمرار تصدير الأرز للخارج.

حظر تصدير الأرز

وأكد وزير التموين على استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز؛ وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.



وأشار وزير التموين إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية،من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.

قرار تنظيم تداول الأرز

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وأصدرت وزير التموين قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز في الموسم الجديد، والذي يتضمن إلزام كافة الشراكات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر بتدوين البيانات الخاصة بالعبوة في مكان ظاهر باللغة العربية وموضح به الوزن الصافي.

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تضمن قرار وزير التموين إنه يتعين كتابة البيانات بمكان يصعب محوه أو إزالته في الظروف العادية ومحدد به جهة الانتاج وتاريخه ومدة الصلاحية وبيانات المستورد إن كان الأرز مستوردا وتدوين عبارة أرز مصري في حالة الانتاج المحلي.

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وحظر قرار وزير التموين علي محلات البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعد للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات المحددة وفقا لما تضمنه القرار.

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وألزم قرار وزير التموين الشركات التي تتعامل في الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، وإلزام مستوردي الأرز إخطار الوزارة الكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.

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وألزم القرار مضارب الأرز المختلفة بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار إرفاق صورة ترخيص مزولة النشاط والسجل الصنعي والتجاري وتراخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع مخازنها وبيان أسبوعي بالكميات المنتجة خلال الأسبوع ما تم تخزينه منها.

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وطالب القرار، الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة الوزارة خلال شهرين من العمل بالقرار، إرفاق كافة البيانات السابقة.

ومنح القرار للشركات مهلة توفيق أوضاعها بشأن تقديم تراخيص تداول الغذاء وما يفيد من اجراءات الحصول علي الترخيص لمدة 6 شهور من تاريخ العمل بالقرار.

سعر الأرز الهندي بالمجمعات الإستهلاكية

وتقوم وزارة التموين بطرح نوعين ظن الأرز، الأرز المصري، والأرز الهندي، حيث يتم طرح الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو،بينما يتم طرح الأرز المصري داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 22جنيها للكيلو.

وأضاف وزارة التموين تم استيراد نحو 50 ألف طن أرز هندي وطرحه بالأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو

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