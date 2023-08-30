توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب، وهذا سر استبعاده من بطاقات التموين

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي، أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن رفع سلعة الأرز من المقررات التموينية بدءً من شهر سبتمبر جدلًا واسعًا، وتخوفات من ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي.

أسعار الأرز في السوق المحلي من المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة

أكد خبراء قطاع المواد الغذائية، أن أسعار الأرز في السوق المحلي من المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية.

فما هي أسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة؟

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أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المصري

يقول الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن أسعار الأرز في السوق المصري سترتفع خلال الفترة المقبلة، متأثرة بعدة عوامل منها إعلان عدد من الدول وقف تصرير الأرز للخارج التي على رأسها الهند أكبر مصدري الأرز، وأخرها ميانمار.

خفض إمدادات الأرز في السوق العالمية

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية في تصريح لـ «فيتو» إلى أن الهند أوقفت تصدير بعد أنواع الأرز الأمر الذي أدى إلى خفض إمدادات الأرز في السوق العالمية بنحو 10 ملايين طن، أي ما يمثل نحو 20% من تجارة الارز حول العالم.

ميانمار خامس أكبر مصدر للأرز في العالم

وأوضح «غريب» أن ميانمار تأتي في أهمية تجارة الأرز بعد الهند وتايلاند وفيتنام وباكستان، إذ تعد ميانمار خامس أكبر مصدر للأرز في العالم، حيث تقوم بتصدير كميات تتجاوز مليوني طن متري سنويًا.

د. أحمد غريب، فيتو

ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق العالمية متأثرة بقرارات وقف التصدير

وأضاف أنه بمجرد أن أعلنت ميانمار وقف تصدير الأرز، ارتفعت أسعار الأرز عالميًا لتتراوح من 650 إلى 660 دولارًا في بعض الأسواق.

تأثير قرار حظر تصدير الأرز في دولة ميانمار على السوق المحلي المصري

وعن تأثير قرار حظر تصدير الأرز في دولة ميانمار على السوق المحلي المصري، قال «غريب» إن قرار وقف تصدير الأرز في الخارج له تأثيرات على الأسعار محليًا، حيث سيؤدي إلى ارتفاع اسعار الأرز المستورد في السوق المحلي، سيزيد الضغط على الأرز المصري.

زيادة الطلب على الأرز المصري في الأسواق العالمية

وتابع أن قرار حظر الأرز من الدول المصدرة عالميًا، سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأرز المصري في الأسواق العالمية، وسترتفع أسعار الأرز المصري في السوق العالمي لأكثر من 1200 دولار للطن.

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

أسعار الأز المحلي سترتفع مع زيادة الطلب مدعومة بقلة الأنواع الأخرى المستوردة

وأضاف «غريب» أن ذلك سيتطلب زيادة الرقابة على السوق الداخلي، حيث أنه مع قلة الكميات الواردة من الأرز البسمتي، والأرز طويل وقصير الحبة المستورد، فإن أسعار الأرز المحلي سترتفع لأنه يكون الأساسي في السوق، وسيزيد الطلب عليه مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز المصري.

ميانمار تعلن تقييد صادرات الأرز اعتبارًا من نهاية شهر أغسطس الجاري

وأعلنت ميانمار أنها تخطط لتقييد صادرات الأرز اعتبارًا من نهاية شهر أغسطس الجاري، بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وبذلك تنضم إلى الهند، أكبر مصدر في العالم للأرز الأساسي وسط تشديد الإمدادات العالمية.

أسعار تصدير الأرز الفيتنامي هي الأعلى بين المراكز الآسيوية

ظلت أسعار تصدير الأرز الفيتنامي هي الأعلى بين المراكز الآسيوية هذا الأسبوع بسبب مخاوف قلة المعروض مع القيود التي فرضتها الهند مؤخرًا على الشحنات، مع إغلاق أسعار الصنف التايلاندي.

ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق العالمية

وتراوح سعر الأرز الفيتنامي المكسور بنسبة 5 بين 650 و660 دولارًا للطن المتري، مقابل 660 دولارًا في الأسبوع السابق.

ارتفعت أسعار تصدير الأرز المكسور بنسبة 5% في تايلاند إلى 630 دولارًا للطن المتري من 615 دولارًا إلى 620 دولارًا في الأسبوع الماضي.

فاجأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين أصحاب البطاقات التموينية برفع سلعة الأرز من على البطاقات التموينية، ليتم صرفه كسلعة حرة، والاكتفاء بسلعتي الزيت والسكر لصرفهما على البطاقات كسلع أساسية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أصحاب البطاقات.

سبب استبعاد الأرز من منظومة التموين

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، سبب قرار وزارة التموين برفع سلعة الأرز من البطاقات التموين، وقال إن حصة المواطن من الدعم 50 جنيها، والأولوية صرف الزيت والسكر للمواطن ببطاقة التموين بواقع زجاجة زيت بـ 30 جنيها و12 كيلو لكيلو السكر والمتبقي يكون متاحا لشراء كيس من المكرونة على القائمة وسعره 6.5 جنيه حجم 400 جرام، مشيرًا إلى أنه الأولوية للأساسيات مثل الزيت والسكر.

حقيقة وجود أزمة في مخزون الأرز

وأكد “ دايرة ” لـ “ فيتو ” أنه كان هناك مجال لصرف الأرز على البطاقات التموينية قبل ارتفاع الأسعار، موضحًا أن المنظومة يتم تقدير قيمتها بحسب قيمة الدعم المخصص للبطاقات التموينية، مضيفا ان قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر سبتمبر بدون سلعة الأرز.

وأشار إلى أن الأرز متوافر ومن المتوقع انخفاض أسعاره الفترة المقبلة ليصل إلى 15 جنيه في الأسواق، لافتا إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من الأرز كافي، ولدينا فائض وسعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية يصل إلى 22 جنيها، وإنتاج مصر من الأرز يغطي احتياجاتنا، والأرز يخضع حاليًا للعرض والطلب"،مشددا عدم وجود أن عدم صرف الأرز ببطاقة التموين ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق، موضحًا أن المعروض من الأرز في السوق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت.

وتابع وكيل وزارة التموين بالدقهلية: "استوردنا 25 ألف طن أرز من الهند مع انتظار حصاد الموسم الجديد، مما سيجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة، والمواطن له الحق في اختيار أي سلع وشرائها من البطاقة كما يشاء، خاصة أن هناك 70 مليون مواطن على بطاقة التموين.

وأشار إلى أن "الأرز متواجد بكميات كبيرة ولدينا احتياطي يكفي لأكثر من 3 شهور، من دون المحصول الجديد، وسعر الأرز بدأ في النزول بالأسعار بعد وفرته، والأسعار تبدأ من 15 لـ22 جنيها حسب الجودة والتعبئة، وهناك مقترح بزيادة 10 جنيهات على البطاقة لزيادة مشتريات الفرد من السلع".

وأشار إلى أن المواطن لديه حرية في اختيار السلع التي يحتاجها من البطاقات التموينية، موضحًا: "المواطن دائما على حق واستهلاكه حرية شخصية، ووجود سعلة الأرز على البطاقة التموينية سيكون أكثر فائدة".

طرح الأرز بسعر 22 جنيها

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف أصحاب البطاقات التموينية سلعة الأرز من خلال منظومة فارق نقاط الخبز.

وأوضحت وزارة التموين طرح الأرز بالجمعات الإستهلاكية كسلعة حرة بسعر 22 جنيها، يتم صرفها كفارق نقاط الخبز، أو شراؤها كسلعة حرة.

نصيب الفرد من السلع التموينية

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الـ 50 جنيها المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيها وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيه ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه.

وأضاف، أما إذا أراد المواطن الحصول على سلعة الأرز، فأصبح سعر الأرز 12.5 جنيه على بطاقات التموين غير متاح، ولكن يتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للأرز المصري، و20 جنيها للأرز الهندي، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بدء موسم حصاد الأرز الجديد خلال 15 يوما، معلنا أن الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز قبل موسم الحصاد 3.3 شهر، موضحا أن مساحة الأرض المنزرعة 1.6 مليون فدان، ونحن نحتاج ما بين 1.2 مليون فدان إلى 1.3 مليون فدان أرز، وبالتالي هناك فائض تقريبا 400 ألف فدان، مؤكدا استمرار تصدير الأرز للخارج.

قرار تنظيم تداول الأرز

وأصدر وزير التموين قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز في الموسم الجديد، والذي يتضمن إلزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر بتدوين البيانات الخاصة بالعبوة في مكان ظاهر باللغة العربية وموضح به الوزن الصافي.

تضمن قرار وزير التموين أنه يتعين كتابة البيانات بمكان يصعب محوه أو إزالته في الظروف العادية ومحدد به جهة الإنتاج وتاريخه ومدة الصلاحية وبيانات المستورد إن كان الأرز مستوردا وتدوين عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

وحظر قرار وزير التموين على محلات البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعد للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات المحددة وفقا لما تضمنه القرار.

وألزم قرار وزير التموين الشركات التي تتعامل في الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، وإلزام مستوردي الأرز إخطار الوزارة الكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.

وألزم القرار مضارب الأرز المختلفة بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار إرفاق صورة ترخيص مزولة النشاط والسجل الصنعي والتجاري وتراخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع مخازنها وبيان أسبوعي بالكميات المنتجة خلال الأسبوع ما تم تخزينه منها.

وطالب القرار، الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة الوزارة خلال شهرين من العمل بالقرار، إرفاق كافة البيانات السابقة.

ومنح القرار للشركات مهلة توفيق أوضاعها بشأن تقديم تراخيص تداول الغذاء وما يفيد من اجراءات الحصول علي الترخيص لمدة 6 شهور من تاريخ العمل بالقرار.

حظر تصدير الأرز

وأكد وزير التموين على استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز؛ وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.

وأشار وزير التموين إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية،من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.

سعر الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية

وتقوم وزارة التموين بطرح نوعين ظن الأرز، الأرز المصري، والأرز الهندي، حيث يتم طرح الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو،بينما يتم طرح الأرز المصري داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للكيلو.

وأضاف وزارة التموين تم استيراد نحو 50 ألف طن أرز هندي وطرحه بالأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو