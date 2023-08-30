الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وهذا موعد انتهاء الموجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء سيشهد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، موضحة أن اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لأنه من المتوقع أن تصل العظمي اليوم على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار، والبلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، وعلى الجميع تجنب التعرض المباشر لـ أشعة الشمس خلال فترة الذروة.

ما هي حالة الطقس اليوم ؟

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الساعات الصباحية تشهد شبورة مائية، ولذلك على السائقين توخي الحذر، والسير بـ سرعات منخفضة.

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وتابعت أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترة النهار فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا فى درجات الحرارة.

ما هي الحالة الجوية اليوم؟

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء فترة الليل معتدلة على المناطق الشمالية، ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية، خاصة أنه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح ببعض المحافظات، أهمهم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وبالتالي يلطف الأجواء.



وشددت على توخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة تحديدا، وارتداء أي شيء يحمي من أشعة الشمس المباشرة، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، أهمهم الماء، ومتابعة النشرات الجوية، لافتة إلى أن التحسن يكون السبت المقبل.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 37

القاهرة: المحسوسة: 39

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 37

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 39

6 أكتوبر: الصغرى 26 والعظمى 37

6 أكتوبر: 39

بنها: الصغرى 25 والعظمى 37

بنها المحسوسة: 39

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 33

الاسكندرية: المحسوسة: 36

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 32

العلمين الجديدة: المحسوسة: 35

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 29

سيوة: المحسوسة: 31

كاترين الصغرى 19 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 37

الزقازيق: المحسوسة: 39

الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 38

الإسماعيلية: المحسوسة: 40

السويس: الصغرى 25 والعظمى 37

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 38

الفيوم: المحسوسة: 40

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

بنى سويف: المحسوسة: 40

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39

المنيا: المحسوسة: 41

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39

أسيوط: المحسوسة: 41

سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 44

أسوان: المحسوسة:45