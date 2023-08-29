الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة بشأن الطقس الأسبوع المقبل (فيديو)

حالة الطقس، قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر تعرض البلاد لموجة حارة خلال الـ48 ساعة.

درجات الحرارة في أغسطس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": درجات الحرارة كانت في معدلاته الطبيعية خلال شهر أغسطس الجاري.



حالة الطقس غدا

وتابع: درجة الحرارة غدا في الظل ستصل الى 37 درجة مئوية علي القاهرة الكبرى والمحسوسة تسجل 39 درجة مئوية.



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حالة الطقس الأسبوع المقبل

وأكد: بدءًا من يوم الجمعة المقبل سيكون هناك انخفاضات تدريجية في درجات الحرارة وسيستمتع المواطنين بأجواء رائعة الأسبوع المقبل.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء حيث يسود طقس حار رطب صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة



كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.



طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 37

القاهرة: المحسوسة: 39

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 37

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 39

6 أكتوبر: الصغرى 26 والعظمى 37

6 أكتوبر: 39

بنها: الصغرى 25 والعظمى 37

بنها المحسوسة: 39

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 33

الاسكندرية: المحسوسة: 36

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 32

العلمين الجديدة: المحسوسة: 35

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 29

سيوة: المحسوسة: 31

كاترين الصغرى 19 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 37

الزقازيق: المحسوسة: 39

الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 38

الإسماعيلية: المحسوسة: 40

السويس: الصغرى 25 والعظمى 37

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 38

الفيوم: المحسوسة: 40

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

بنى سويف: المحسوسة: 40

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39

المنيا: المحسوسة: 41

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39

أسيوط: المحسوسة: 41

سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 44

أسوان: المحسوسة:45