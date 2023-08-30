الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 40 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البرقوق في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر عنب بناتي أصفر من 12 إلى 18 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 12 إلى 18 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 9 إلى 15 جنيهًا، عنب كرمسن من 12 إلى 24 جنيهًا.

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وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء، بلغ سعر بلح زغلول من 10 إلى 16 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح سماني من 5 إلى 11 جنيهًا، بلح بارحي من 25 إلى 30 جنيهًا، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل سعر رمان بسعر 7 إلى 15 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، جوافة بسعر من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، أناناس سعر 50 جنيهًا،  أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، برقوق مستورد نحو 30 جنيهًا، تفاح سوري/ لبناني بسعر من 18 إلى 28 جنيهًا،  تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا.

وسجلت سعر تين برشومي من 6 إلى 14 جنيهًا، خوخ مستورد 40 جنيهًا، جريب فروت من 4 إلى 12 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، برتقال صيفي من 10 إلى 18 جنيهًا، الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا.

وتراوح سعر موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا،  موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا.

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأربعاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء

وسجل سعر مانجو هندي من 17 إلى 33 جنيهًا، مانجو سكري من 19 إلى 25 جنيهًا، مانجو صديقة من 25 إلى 35 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو عويس من 27 إلى 51 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو تيمور من 15 إلى 33 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 15 إلى 21 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو فونس من 17 إلى 33 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو دبشة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو نعومي من 25 إلى 29 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، مانجو زبدية من 19 إلى 25 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في الدقهلية

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من العويس لـ الناعومي والهايدي، تعرف على أسماء المانجو (فيديو)

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